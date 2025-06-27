AKP Aksaray’da yeni dönem: Sultan Billur göreve başladı!

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AKP Aksaray’da yeni dönem: Sultan Billur göreve başladı!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Aksaray teşkilatında önemli bir görev değişikliği gerçekleşti. AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı, Aksaray İl Kadın Kolları Başkanlığı’na Sultan Billur’un atandığını açıkladı.

Mehtap Kurt-Aksaray/YENİÇAĞ

Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle gerçekleştirilen atama, AKP teşkilatında memnuniyetle karşılandı. Sultan Billur’a mazbatası, AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’in görevlendirmesiyle, Başkan Yardımcısı Tuğba Işık Ercan tarafından takdim edildi.

Görevi devreden önceki İl Kadın Kolları Başkanı Şenay Demir’e, bugüne dek gösterdiği özverili çalışmalar, teşkilata katkıları ve emekleri dolayısıyla teşekkür edildi. AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Şenay Demir’e gayretli çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyor, yeni başkanımız Sultan Billur’a görevinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

AKP Aksaray teşkilatında kadın kolları, sahadaki aktif çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ve kadınlara yönelik politikalarıyla dikkat çekiyor. Sultan Billur’un görevi devralmasıyla birlikte, partinin kadın kollarında yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

Yeni başkan Billur’un önümüzdeki günlerde kamuoyuna ve teşkilat mensuplarına yönelik ilk açıklamalarını yapması beklenirken, partililer nezdinde de değişim sürecinin birlik ve beraberlik içerisinde geçeceği vurgulandı.

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