AKP Ankara İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı. 1 gözaltı

AKP Ankara İl Başkanlığı binasına taşla saldırıda bulunan A.Y. adlı kişi polis tarafından gözaltına alındı.

AKP Ankara İl Başkanlığı binasına taşlı saldırı. 1 gözaltı

AKP'nin Ankara İl Başkanlığı binasına taşla saldırıda bulunduğu iddia edilen 37 yaşındaki Abdulkadir Y., gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Çankaya ilçesi Doktor Mediha Eldem Sokakta bulunan AKP İl Başkanlığı'na saldırıda bulunuldu.

Abdulkadir Y., yanında getirdiği taş ve telefonu il başkanlığının camına fırlattı. Binanın giriş katındaki camda çatlak meydana gelirken, şüpheliye binanın yakınında bulunan polisler müdahale etti.

Abdulkadir Y., polisler tarafından yere yatırılıp, kelepçelendikten sonra ekip aracına götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

Öne Çıkanlar
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar Yaşam
Kavşakta kafa kafaya çarpıştılar
Şanlıurfa'da serinlemek için gölete giren Hakan, boğuldu Güncel
Şanlıurfa'da serinlemek için gölete giren Hakan, boğuldu
Gaziantep FK'dan TFF'ye flaş başvuru Spor
Gaziantep FK'dan TFF'ye flaş başvuru
5 kişinin öldüğü, 37 kişinin yaralandığı feci kazada tutuklama kararı Güncel
5 kişinin öldüğü, 37 kişinin yaralandığı feci kazada tutuklama kararı
İmamoğlu’nun gençlere sandık başında unutulmaması gerekenleri anlattığı video elden ele dolaşıyor Siyaset
İmamoğlu’nun gençlere sandık başında unutulmaması gerekenleri anlattığı video elden ele dolaşıyor
Büyükşen çifti cinayeti davasında kara çıktı Güncel
Büyükşen çifti cinayeti davasında kara çıktı
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü, enkazda arama çalışması başlatıldı Güncel
Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü, enkazda arama çalışması başlatıldı