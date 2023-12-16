AKP Ankaragücü'ne sahip çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ali Öncü
AKP Ankaragücü'ne sahip çıktı
Ankara Milletvekili adayı Fuat Oktay, Trendyol Süper Lig ekibi Ankaragücü'nü ziyarette bulundu.

AK Partili Fuat Oktay, Ankaragücü’nü ziyaret etti:

“Tek bir olayın üzerinden tek bir kulübün üzerine gidilmesi, bunun linç kültürüne dönüşmesi spor camiasına zarar verir. Ankaragücü, 113 yıllık kulübümüz. İmalat-ı Harbiye'nin ustaları, işçileri ve öğrencileri tarafından kurulmuş, gençlerin yer aldığı bir kulüp.

Cumhuriyetin yapıtaşlarından bir kulüp. Her kulübü yaşatmamız gerektiği gibi Ankara ile bütünleşmiş bir kulüp olan Ankaragücü'nün buradan zarar görmeden çıkması gerekiyor. Şiddetin önlenmesi için de gerekli tedbirler alınmalıdır.

Biz AK Parti vekilleri olarak siyasi boyutta hem Ankaragücü'nün hem spor camiasının yanındayız. Yeşil sahalarda şiddetin bertaraf edilmesi gerektiğini ifade ettik. Tüm kulüplerin yanındayız ve üzerimize düşeni yapmaya gayret edeceğiz.”

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