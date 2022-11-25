﻿AKP artık TikTok'ta: Merhaba biz geldik

AKP sosyal medya platformu TikTok'ta hesap açıp ilk paylaşımını yaptı.

"Merhaba TikTok biz geldik" mesajıyla yapılan ilk paylaşımda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politika temasları, yerli otomobil TOGG, Türk savunma sanayi ile ilgili görüntüler ve Türkiye'nin uydusu Türksat 5A'nın uzaya fırlatıldığı anlar yer aldı.