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  • AKP Gençlik Kolları kaza yapan metrobüslere gidip halkı böyle provoke etti

AKP Gençlik Kolları kaza yapan metrobüslere gidip halkı böyle provoke etti

Dün akşam üzeri İstanbul Avcılar'da yaşanan metrobüs kazasının ardından AKP Avcılar Gençlik Kolları'nın, insanlar can derdindeyken propaganda yapması "pes" dedirtti.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 12:41
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AKP Avcılar Gençlik Kolları metrobüslere gidip halkı böyle provoke etti

AKP Gençlik Kolları kaza yapan metrobüslere gidip halkı böyle provoke etti
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İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kazada 99 yolcu yaralandı. Şehrin Avrupa Yakası’nı kilitleyen kazada iktidar partisi AKP, siyasi propaganda yaptı.

Avcılar Gençlik Kolları’ndan olduklarını öğrenilen bir grup AKP’li, can derdiyle uğraşan yolcuların olduğu, kazaya karışan bir metrobüse girdi. AKP’liler kazazedelere yardım edeceklerine o anları videoyu almayı ihmal etmedi.

"SİZ BİZDENSİNİZ" DEDİLER!

“Şu anda görüldüğü gibi metrobüsteki yolcular, metrobüste mahsur kalmış durumda. Şu zamana kadar çok şükür ‘Devlet nerede?’ dedirtmedik. Bundan sonra da dedirtmeye niyetimiz yok. Görüşünüz ne olursa olsun siz bizdensiniz. Allah’a emanet olun. Çok geçmiş olsun hepinize.” diyen AKP’lilerin videosu sosyal medyada büyük tepki çekti.

Videoda, “Binlerce yaralı, onlarca ölü var.” sözleriyle infiale yol açan AKP’li kadının sesi duyulurken, “Geleneğin ve geleceğin partisine katılın” yazan bir yelek giymeleri ise ayrı bir tepki topladı.

yenicaggazetesi.com.tr

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Sedat
10.09.2022 14:00
Nasıl bir özgüvense kendilerini devlet sanıyorlar:))))))))))))))))) Seçimden sonra görürüz bu tipleri.  
 
TUN䷂
10.09.2022 13:52
UTANMA YOK OLMUŞ YARGI DEVREYE GİRMELİ AMA!!! İŞTE BÖYLE KANDIRILIYOR SONRADA SEHVEN DENİYOR .KESİNLİKLE YARGILANMALI KAMU DAVASI AÇILMALI...  
 
The İMAM
10.09.2022 13:42
"dinimizde yalan 2 yerde söylenebilir. 1.si düşmanın elinde esirsen 2.si karı ve kocanın arasını düzeltmek için. dilleri yalana o kadar alıştı ki doğrularının yalanları nezdinde hiç bir hükmü yok..  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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