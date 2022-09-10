AKP Gençlik Kolları kaza yapan metrobüslere gidip halkı böyle provoke etti

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kazada 99 yolcu yaralandı. Şehrin Avrupa Yakası’nı kilitleyen kazada iktidar partisi AKP, siyasi propaganda yaptı.

Avcılar Gençlik Kolları’ndan olduklarını öğrenilen bir grup AKP’li, can derdiyle uğraşan yolcuların olduğu, kazaya karışan bir metrobüse girdi. AKP’liler kazazedelere yardım edeceklerine o anları videoyu almayı ihmal etmedi.



"SİZ BİZDENSİNİZ" DEDİLER!

“Şu anda görüldüğü gibi metrobüsteki yolcular, metrobüste mahsur kalmış durumda. Şu zamana kadar çok şükür ‘Devlet nerede?’ dedirtmedik. Bundan sonra da dedirtmeye niyetimiz yok. Görüşünüz ne olursa olsun siz bizdensiniz. Allah’a emanet olun. Çok geçmiş olsun hepinize.” diyen AKP’lilerin videosu sosyal medyada büyük tepki çekti.

Videoda, “Binlerce yaralı, onlarca ölü var.” sözleriyle infiale yol açan AKP’li kadının sesi duyulurken, “Geleneğin ve geleceğin partisine katılın” yazan bir yelek giymeleri ise ayrı bir tepki topladı.

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