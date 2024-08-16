AKP aynı hastanenin adını üçüncü kez değiştirip yeniden açacak

CHP Malatya İl Örgütü, şehirde sağlık alanında yaşanan sorunlarını duyurabilmek için CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz'ın katılımıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde eylem gerçekleştirdi.

"AYNI HASTANE ÜÇÜNCÜ KEZ AÇILACAK"

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, zaten var olan hastanenin Malatya Devlet Hastanesinin Eğitim ve Araştırma Hastanesi adıyla tekrar açıldığını, şimdi ise Şehir Hastanesi adıyla yeniden açılmak istendiğini ifade etti.

“Malatya’da kurdele kesip, hastane açıp duruyoruz” diyen Yıldız, Malatya’ya seneler önce 'SSK hastanesini kapatıyoruz, yeni bir hastane yapacağız' sözünü verdiklerini, Malatya Devlet Hastanesi’nin yapıldığını, kurdele kesildiğini ve hayırlı olsun dediklerini ifade etti.

AKP iktidarının yine Malatyalılara müjde verdiğini ifade eden Yıldız, AKP’nin 'Malatya’ya Eğitim ve Araştırma Hastanesi' yapacağız” dediğini ve aynı hastaneyi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi diye bakan ve protokol açtıklarını söyledi.

Şimdi Malatya’ya bir müjde daha verdiklerini ifade eden Yıldız, daha önce iki kez açılışı yapılan bu binayı, üçüncü kez Malatyalıya armağan edip, şimdi de şehir hastanesi açıldığını, yaşanan bu durumu protesto ettiklerini açıkladı. Yıldız, “Bu kampusun adı daha kaç defa değişecek?” ifadelerini kullandı.

"MALATYA'NIN EN BÜYÜK DERDİ AKP İKTİDARI"

"AKP iktidarı artık Türkiye’de vatandaşın derdi olmuştur" diyen Yıldız, Malatya’nın en büyük derdi ve sıkıntısının AKP iktidarı olduğunu, Malatya’nın psikolojisini bozan şeyin AKP iktidarı olduğunu, Malatya’yı kaosa sürükleyen şeyin AKP iktidarı olduğunu söyledi.