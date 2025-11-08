AKP Genel Merkezi'nin oluru ile Bağlar İlçe Başkanlığı görevine atanan Ferit Avcıkıran, partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Ferit Avcıkıran, gelen misafirlerine tek tek teşekkür ettiğini belirterek, sadece Karacadağ bölgesi değil, Bağlar’ın her karışında hizmette bulunmak için bu yola başladıklarını söyledi. Avcıkıran, "Bağlar, büyük bir bölge. AK Parti’yi de destekleyen bir bölge. Küskünlerimiz var, onları kısa sürede partimize kazandıracağız. Daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi.