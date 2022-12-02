Son Dakika... AKP'nin başörtüsü teklifi imzaya açıldı

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yaptığı açıklamada başörtüsü teklifini Cumhur İttifakı olarak imzaya açtıklarını açıkladı.
Zengin, teklifi haftaya Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını belirtti.
Ayrıntılar gelecek.
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yaptığı açıklamada başörtüsü teklifini Cumhur İttifakı olarak imzaya açtıklarını açıkladı.
Zengin, teklifi haftaya Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını belirtti.
Ayrıntılar gelecek.
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