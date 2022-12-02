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Son Dakika... AKP'nin başörtüsü teklifi imzaya açıldı

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, başörtüsü teklifini Cumhur İttifakı olarak imzaya açtıklarını açıkladı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 17:23
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AKP başörtü teklifini imzaya açtığını açıkladı

Son Dakika... AKP'nin başörtüsü teklifi imzaya açıldı
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AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yaptığı açıklamada başörtüsü teklifini Cumhur İttifakı olarak imzaya açtıklarını açıkladı.

Zengin, teklifi haftaya Meclis Başkanlığı'na sunacaklarını belirtti.

Ayrıntılar gelecek.

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