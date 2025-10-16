Hükümetin maliye politikaları, ekonomik krizi her geçen gün derinleştirirken vatandaşın alım gücü de mum gibi eriyor. Derin yoksulluk yurdun dört bir yanını sarmış durumda.

Milyonlarca açlık sınırının altında maaş alan asgari ücretli, emekli ve sabit gelirli sefalet içerisinde yaşamını sürdürmeye çalışırken AKP’nin kendi hazırladığı rapor bile halkın yaşadığı “derin yoksulluğu” gizleyemedi.

TATİL LÜKS OLDU

AKP tarafından hazırlanan eylül iç ve dış turizm raporuna göre yüksek enflasyon ve maliyet artışları nedeniyle tatil, toplumun büyük çoğunluğu için erişilemez hale geldi.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre; hayat pahalılığı nedeniyle tatilin artık bir dinlenme hakkı olmaktan çıkıp, yüksek maliyetli ve krediyle finanse edilen bir aktiviteye dönüştüğünü ortaya koyan raporda bunun sadece ekonomik imkansızlardan kaynaklanmadığı vurgulanırken bakanlık politikaları eleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan'da gazeteci Ahmet Hakan'ı lüks yatında ağırlarken.

Turizmin piyasa ve bakanlık politikaları tarafından yeniden şekillendirilmesinden kaynaklandığına dikkat çekilen raporda, “Tüketim kalıpları, seyahat biçimleri ve tatilin tanımı artık daha çok yüksek gelir gruplarının deneyimlerine göre biçimlendirilmektedir. Bu da tatilin sadece fiilen değil kültürel olarak da ayrıcalıklı grupların alanı haline gelmesine neden olmaktadır” denildi.

Ankette çıkan sonuçlara göre veriler şöyle özetlendi:

- Kamuoyunun büyük çoğunluğu için tatil, gün geçtikçe daha az erişilebilen bir imkan haline geldi.

- 2025 yılı yaz aylarında toplumun yüzde 65.6’sı tatil yapamadı. Bu oran düşük gelir gruplarında daha arttı.

- 2025 yılı yaz aylarında tatil yapanların oranı yüzde 34.4’te kaldı.

- Aylık hane geliri 22 bin TL’nin altında olan bireylerde tatil yapmama oranı yüzde 81.3’e ulaştı.