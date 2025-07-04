AKP binası önünde yoksulluk kuyruğu! Meyveye hasret kalan vatandaş bedava karpuza hücum etti...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
AKP binası önünde yoksulluk kuyruğu! Meyveye hasret kalan vatandaş bedava karpuza hücum etti...

Kayseri'de AKP binasının önünde bir hayırseverin ücretsiz karpuz dağıtımı ekmek kuyruklarını aratmadı. Halde, 1 TL'ye düşen karpuzu alacak güce sahip olmayan vatandaşın, yüzlerce metre kuyruk oluşturduğu kameralara yansıdı.

Türkiye’de maaşları 24 bin TL’yi aşan açlık sınırına bile yaklaşamayan emekli ve dar gelirli geçim sorununu derinden hissediyor. Pazardan arta kalanları toplayarak evine ekmek götürenler, hasadı devam eden karpuzun kilosunun 1 TL'ye kadar düşmesiyle çiftçinin zarar ettiği bir dönemi yaşıyoruz.

1 TL'YE KADAR HALDE FİYATI DÜŞTÜ, ÇİFTÇİ KARPUZU KIRDI

Geçtiğimiz günlerde Adana ve bazı illerde hasadı devam eden karpuzun kilosu halde 1 TL'ye kadar düşmüştü. Düşüşe rağmen bazı marketlerde karpuzun kilogramının 14-15 TL olması üreticinin isyan etmesine sebep olmuştu. Fiyatlar arasında bu kadar makas olmasına tepki gösteren çiftçiler karpuzu yere atarak parçalarken birçoğu ürünü tarlada bırakmıştı.

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AKP BİNASININ ÖNÜNDE KARPUZ KUYRUĞU SÖZÜN BİTTİĞİ YER

1 TL'ye bile karbuzun alındığı ortamda, vatandaş bedava karpuz kuyruğuna girdi. Yoksulluğun derinden hissedildiği bir ortamda Kayseri Develi ilçesinde AKP binasının önünde bir vatandaş tarafından ücretsiz dağıtılan karpuzlar, uzun kuyruklara manzara olması sözün bittiği yer oldu.

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Oluşan kuyruk, dağıtım yapılan kamyondan ilçe meydanının sonuna kadar ulaşırken, cep telefonu kameralarına kaydedildi.

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