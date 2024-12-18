AKP binasına molotoflu saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
AKP binasına molotoflu saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na molotofkokteyli ile saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na molotofkokteyli ile saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na 14 Aralık Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Olaydan sonra 2 kişi hemen gözaltına alınırken kısa süre sonra saldırıyı düzenlediği iddia edilen 3'üncü kişi de gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan M.B. (18), O.Y. (18) ve Ö.K. (17) adlı kişilerin olayı işlediği, o sırada telefonla da kundaklamayı çektikleri anlaşıldı. Bugün mahkemeye sevk edilen 3 kişiden Ö.K. (17), adli mercilerce adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı. Olayı işleyen M.B. (18) ve O.Y. (18) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
Hatay’da hafriyat kamyonu ile çekici çarpıştı: 2 yaralı
Hatay’da hafriyat kamyonu ile çekici çarpıştı: 2 yaralı
Otoyolda kağıt havlu yüklü tırın dorsesi alevlere teslim oldu
Otoyolda kağıt havlu yüklü tırın dorsesi alevlere teslim oldu
Tırın dorsesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Tırın dorsesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay Arsuz’da bisiklet hırsızı tutuklandı
Hatay Arsuz’da bisiklet hırsızı tutuklandı
AKP binasına molotoflu saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı
AKP binasına molotoflu saldırıda bulunan 2 kişi tutuklandı