AKP bir belediye başkanını daha transfer etti

4 Şubat 2025 tarihinde İYİ Parti'den istifa ederek görevine bağımsız olarak devam eden Kütahya'nın Gediz ilçesi Yenikent Beldesi Belediye Başkanı Cumali Öztürk, AK Parti'ye katıldı.