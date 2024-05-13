Yerel seçimde elindeki belediyeleri CHP’ye kaybeden AKP bir kalesini daha kaybetti. İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanı Üsküdar Belediyesi eski Başkanı Hilmi, Türkmen’in yerine Beşiktaş’ın CHP’li Belediye Başkanı Rıza Akpolat oldu.

Seçim sonrası konuşan Akpolat, “Desteğini esirgemeyen, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere, birlik üyesi tüm belediye başkanlarıma ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Boğaz’ın tarihi ve doğal mirasını muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği 2001 yılında kuruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi, Fatih Belediyesi, Sarıyer Belediyesi, Beykoz Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi’nin üyeliklerinden oluşuyor.

Her belediyenin kendi meclisinde seçtiği 2 asil ve 2 yedek meclis üyesi, birlik meclis üyesi olarak görevlendiriliyor.