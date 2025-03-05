AKP bir sonraki hedefini açıkladı! 'Artık çanlar onlar için çalıyor'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın gündeme dair CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

PKK’nın silah bırakma sürecine değinen Yalçın, "PKK ateşkes kavramını sömürmek için kullanırdı, o bir jargon. Bu konuda eğer PKK veya ona yakın gruplar süreçmiş gibi yönetmek için kullanıyorlarsa doğru olmaz” dedi.

Terör konusunda beklentilerinin çok net olduğunu belirten Yalçın, “Bu sefer geldiğimiz noktada daha fazla iyimser olabileceğimiz döneme girdik. Yıllardır PKK'nın silah bırakması gerektiğini söyledik" Dedi.

"BİRİNCİ İHTİMAL SİLAHI BIRAKIRSINIZ. İKİNCİ İHTİMAL SİLAHI BİZ BIRAKTIRIRIZ"

Yalçın açıklamalarının devamında şunları söyledi, "Terörün Türkiye’nin başını ağrıtan konumdan kalkması gerek. Türkiye'nin yaşadığı gelişmeler gösteriyor ki terör gündem dışı doğru olmaya gidiyor. 'Birinci ihtimal silahı bırakırsınız. İkinci ihtimal silahı biz bıraktırırız' diyoruz. Ön şartsız, koşulsuz silah bırakma diyoruz. İlk tercihimiz silah bırakmaları. Gerekirse askeri güvenlik önlemlerini sürdürürüz.

Biz PKK’dan bahsedince elinde silah bulunduran kim varsa düşmanlık yürüten örgüt değiliz demeli. Her seferinde PKK’nın kendi lehine manipüle etmeleri oldu. İsim değiştirmeler gibi.

Silahsız siyaseti konuşma şartlarını yerine getirirsek demokratik ilerleme kaydedilebilir. Çağrı YPG'yi de kapsıyor. Silahın bırakılmasını her şeyden önce bekliyoruz. PKK ile mücadele vermekten çekinecek değiliz. Pazarlık sözlerini kabul etmeyiz. PKK aslında tarihsel olarak da kendi varlığını gerekli duyacak şartları ortadan kaldırmış durumda.”

"ÇANLAR PYD İÇİN DE ÇALIYOR"

Türkiye'nin teröre karşı en güçlü konumda olduğunu ifade eden Yalçın, "PKK Suriye’de zemin bulamaz. ABD, şemsiyesiyle Suriye'de PKK'yı koruma altına aldı. İsrail PKK'yı destekliyor. Artık çanlar PYD için de çalıyor. Daha siyasi bir şekilde bitirmek onların elinde. Bugün Türkiye 2019'dakinden çok daha güçlü. Ya kendileri kendi kendilerini feshederler ya da Türkiye terörün altını kazıyacak operasyonlara devam eder” ifadelerini kullandı.