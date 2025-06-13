AKP bunu yaparsa CHP yanında olacak! Özgür Özel açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da açıklamalarda bulundu. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Özgür Özel, "Gözü dönmüş İsrail'in bu kez İran'a saldırmasını net bir dille kınıyoruz" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Manisa’yı bir haftadır takip ediyorsunuz. Manisa’daki siyaseti, Manisa’daki yerel basın temsilcileri, önceki dönem Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız da burada ve bilirler, biz burada siyaseti mümkün olan en üst düzey nezaketle ve kimse kimseyi dışlamadan, kötü söz olmadan, herkesin birbirinin iyi gününe, kötü gününe koştuğu şekilde yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bugün namazı yanımızda Memleket Partisi’nin Genel Başkanı Muharrem İnce, önceki dönem Bakanımız, hemşerimiz AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu birlikte kıldık. Her ikisi de bugün taziye için Manisa’dalar. Birazdan kabristana hep beraber gideceğiz. Her ikisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu arada çok sayıda program iptal ettik. Buradan bugün akşam üstü ayrılıp Bayburt’a gidiyorum.

Bayburt’taki miting programımızla birlikte artık normal programımıza döneceğiz. Saadet Partisi’nin Genel Başkanı tarafından pazar günü Filistin ile Dayanışma Mitingi’ne davet edildim. CHP örgütüyle birlikte Üsküdar’da Saadet Partisi’nin tertip ettiği Filistin ile dayanışma, İsrail’i kınama mitingine gideceğiz. Orada bir konuşma yapacağız, Sayın Genel Başkan’ın talebi üzerine. Dün akşam saatlerinde gözü dönmüş İsrail’in bu kez İran’a saldırmasını net, kesin bir dille kınıyoruz. Diplomasiye alan açılması lazım. Silahlara alan açılmaması lazım. Her iki tarafı da itidale, barışa davet ediyoruz. Uluslararası toplumu bu konuda duyarlı olmaya, görev almaya davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin de hükümetin, İsrail’e karşı müsamahakâr tutumunu, yumuşak dilini, cesaretlendirici tavırlarını bir an önce terk etmesini, bir yalan olduğu artık kesin ve net ortaya çıkan ‘Filistin’e gidiyor gemiler, İsrail ile ticaret yok…’ Filistin’e makarna bile götürülmesine izin vermediler, Madleen gemisini, 12 aktivisti aldılar. Tutukladılar, zor serbest bıraktılar. Oradaki iki Türk vatandaşının sağ salim kurtulmuş olmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bir kez daha söylüyoruz. Bu İsrail sessizlikten, bu İsrail ‘Aman bunlar Trump ile arayı bozamazlar, bize bir şey diyemezler, deseler de işte küçük harflerle konuşurlar’ meselesinden cesaret alıyor.

"İSRAİL'İN KARŞISINDA NET OLSUNLAR, BİZİ YANLARINDA BULURLAR"

Filistin’de hayatını kaybeden herkesin de dün İran’a yapılan saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin de dünya barışını tehdit eden, Türkiye’nin yanı başında bir 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyebilecek olan azgınlığın mazur görülebilir bir tarafı yoktur. İsrail’i kesin bir dille kınıyoruz. Hükümetten de en sert tepkiyi bekliyoruz. Bir kez daha söylüyorum, bir kez de hastane bahçesinde söylemiştim, Madleen saldırısı sırasında. İsrail’in karşısında net olsunlar, dik olsunlar; bizi yanlarında bulurlar. Karşılarında olmayız, arkalarına geçeriz, en net desteği veririz. Ama böyle müsamahakâr tutumlar, bugüne kadarki müsamahakâr tututmlar İsrail’e cesaret veriyor. O zaman da en sert şekilde eleştiririz. Filistin meselesi Türkiye’nin ulusal meselesidir. Hükümetine buna uygun davranmaya davet ediyorum."

"BUGÜN NE İSİM KONUŞABİLİRİZ, NE DE HERHANGİ BİR TALEP SÖYLERİZ"

Özel, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak seçimlere ilişkin soruya yanıt veren Özel, "Arkadaşlar, biz dün Belediye Meclis grubumuzu topladık. Arkadaşlara ‘Sizin bu konudaki görüşlerinizi duymak isteriz’ dedik. Çünkü pazartesiye kondu. Ben de buradan ayrılacağım. Ardından Bayburt’a, oradan Üsküdar’a mitinglere gideceğim. ‘Görüşlerinizi duymak isteriz’ dedik. Herkes Ferdi Başkan’la anılarını anlattı. 58 arkadaşımız birden dediler ki, ‘Pazartesi günü biz sizden bir isim duyarız, emanetiniz namusumuzdur. Kimi söylüyorsa partimiz, biz o arkadaşımızı seçeriz. Bugün ne isim konuşabiliriz, ne de herhangi bir talep söyleriz.’ Ki bütün arkadaşların birden değerlendirmesi, ‘Bu vakitten sonra Ferdi’nin hatırası önünde saygılı davranacak, ailesine sahip çıkacak, Ferdi’nin hayallerini gerçekleştirecek birine ihtiyaç var. Onu partimiz görevlendirir, biz sahip çıkarız’ dediler. Biz de teşekkür ettik. Gözyaşları içinde ve son derece duygulu bir toplantıydı zaten. İşin o kısmını arkadaşlar öyle çözümlemeyi tercih ettiler" dedi.

Özel, "Manisa’da süren soruşturma hakkında yeni bir gelişme var mı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bende yok. Ben de yakından takip ediyorum. Oldukça zaten sizinle hem Başsavcılık hem de Adalet Bakanlığı paylaşıyor. Biz de yakından takip ediyoruz. En titizlikle sürdürülmesini ve her şeyin ortaya çıkarılmasını ben de bekliyorum. Teşekkür ediyoruz."

"BÜTÜN MANİSALILARA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Değerli kardeşimiz, belediye başkanımız bütün Türkiye'yi üzüntüye boğdu. Ben başta anne babası, eşi, çocukları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere bütün CHP camiasına ve bütün Manisalılara başsağılığı diliyorum. Allah mekanını cennet etsin" dedi.