AKP büyük hüsrana uğradı! Anket sonuçlarını Özgür Özel açıkladı

CHP lideri Özgür Özel, milletvekili genel seçimi anketinin sonuçlarına ulaştı. Anket, kararsız seçmenler dağıtıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) oy oranının %40'ı aştığını ve AKP ile arasındaki farkı açtığını gösteriyor.

Anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtılmadan önce AKP %33,1, CHP ise %28,4 oy oranına sahipti. Ankette %18 olarak ölçülen kararsız seçmen bloğunun oy eğilimlerine göre dağıtılmasıyla birlikte CHP'nin oyu %40,4'e yükselirken, AKP'nin oyu %34,6 olarak ölçüldü.

kararsızlar dağıtıldıktan sonra diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde ifade edildi.

* DEM Parti: %6,8

* Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): %5,9

* Zafer Partisi: %2,9

* Yeniden Refah Partisi: %2,3

* İYİ Parti: %2,1

* Türkiye İşçi Partisi (TİP): %0,9

* Diğer: %2,1