AKP büyük hüsrana uğradı! Anket sonuçlarını Özgür Özel açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP büyük hüsrana uğradı! Anket sonuçlarını Özgür Özel açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Silivri (Marmara) Cezaevi önünde yapılan anket sonuçlarını açıkladı. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde diyeceğim, 1977'de 41.4 var ama o zaman anket yok. Tarihte ilk kez ankette yüzde 40'ı görüyoruz. AK Parti ile 6 puan, 6,5 puan farkı görüyoruz" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, milletvekili genel seçimi anketinin sonuçlarına ulaştı. Anket, kararsız seçmenler dağıtıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) oy oranının %40'ı aştığını ve AKP ile arasındaki farkı açtığını gösteriyor.

Anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtılmadan önce AKP %33,1, CHP ise %28,4 oy oranına sahipti. Ankette %18 olarak ölçülen kararsız seçmen bloğunun oy eğilimlerine göre dağıtılmasıyla birlikte CHP'nin oyu %40,4'e yükselirken, AKP'nin oyu %34,6 olarak ölçüldü.

kararsızlar dağıtıldıktan sonra diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde ifade edildi.

* DEM Parti: %6,8

* Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): %5,9

* Zafer Partisi: %2,9

* Yeniden Refah Partisi: %2,3

* İYİ Parti: %2,1

* Türkiye İşçi Partisi (TİP): %0,9

* Diğer: %2,1

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