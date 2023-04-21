AKP Çukurova ilçe binasına ateş açan saldırgan tutuklandı

Adana’da AKP Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı gerçekleştiren saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKP Çukurova ilçe binasına ateş açan saldırgan tutuklandı

İHA'da yer alan habere göre olay, dün merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.

Partinin ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli geldi. Parti tabelası ve bayrakların asılı olduğu, deprem nedeniyle orta hasar alan ve tedbiren boşaltılan binaya elindeki tüfekle ateş eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İsminin E.K. (24) olduğu öğrenilen saldırgan, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan bugün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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