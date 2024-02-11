AKP cumhuriyetinin şeker fabrikalarını nasıl sattı? Amerika’ya bu peşkeş neden çekildi? Yeniçağ şeker dosyasını açıyor

Kaynak: Haber Merkezi
AKP cumhuriyetinin şeker fabrikalarını nasıl sattı? Amerika’ya bu peşkeş neden çekildi? Yeniçağ şeker dosyasını açıyor
“Yerli ve Milliyiz” diyen AKP’nin cumhuriyetin şeker fabrikalarının kapısına nasıl kilit vurduğu Amerika’nın istediği insan sağlığına zararlı NBŞ üretimine nasıl izin verdiği, bu şirketlerin yöneticilerini kimler olduğunu Yeniçağ yazarı Tolga Şahin yazıyor. Yazı dizisinin ilki yarın okuyucuyla buluşuyor.

Özelleştirme sevdalısı AKP’nin iktidara gelişiyle beraber şeker fabrikalarının satış süreci de hızlandı.

Pancardan üretim yapan şeker fabrikalarının kapısına kilit vurulmasını isteyen Amerika’ya adeta yerli ve milli fabrikalarımızı peşkeş çekiliyordu.

Peki Türkiye bu sürece nasıl geldi?

AKP altyapısı hazırlanan satış süreçlerini nasıl tamamladı?

Şeker üretimine getirilen kotalarla pancar üreticisi nasıl perişan edildi?

Gübre ve mazottaki artışa rağmen pancar alım fiyatları düşük tutularak pancar üretimine ket vurulurken Avrupa’da ve Amerika’da olmayacak oranda Nişasta Bazlı Şeker üretimine yol veriliyordu.

Peki bu şirketler kimlerdi?

AKP hükümeti bunlara neden yol veriyordu?

Bu firmaların yöneticileri arasında büyük mason üstadı olan da var FETÖ’den ceza alan da!

NBŞ ile Türk halkı günden güne zehirlenirken bu üretim biçiminin zararları bilim camiası tarafından bildirilirken neden gözler yumuldu, kulaklar tıkandı?

Yeniçağ Gazetesi yazarı Tolga Şahin, şeker dosyasını açıyor. Tüm bu soruların cevabını bulacağı yazı dizisi yarın başlıyor.

Yarın: AKP’nin şeker fabrikalarını satması için ortamı kimler hazırladı?

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