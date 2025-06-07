AKP DEM'le bayramlaştı!

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi parti heyetleri bayram ziyaretleri yapıyor. AKP STK ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Resul Kurt, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Tuba Özdemir ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi ve Seçim İşleri Başkanı Özge Çelik'ten oluşan heyet, DEM Parti'yle bayramlaştı. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, "Barışın toplumsallaşması için sanırım sizin partinize de biraz daha yük düşüyor. Ülkenin dört bir yanına hep birlikte biraz daha dolaşmalı. Bu umudu biraz daha büyütmeliyiz. Sonuçta bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Parlamento çoğunluğunu Cumhur İttifakı olarak elinizde bulunduruyorsunuz" diye konuştu. AKP'li Kurt da "Barışa, huzura katkı verirseniz barış olur, huzur olur. Ateşe odun atarsanız ateş harlanır. Onun için toplumun tüm kesimlerinin, tüm siyasi partilerin bu sürece karınca kararınca elinden geldiği kadar olumlu katkıda bulunması her zaman fayda olacaktır" dedi.

DEM AKP'Yİ AĞIRLADI

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, PM Üyeleri Zeyno Bayramoğlu ve İhsan Seylan'dan oluşan heyet, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde bayramlaşmaya gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı.

DEM Parti heyeti, AKP heyetini ağırladı. Heyet daha sonra sırasıyla Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi'nin heyetleriyle bayramlaşacak.

KURT: "ÖRGÜTÜN FESHİNİN ARTIK FİİLİ NOKTADA BİR ANLAM KAZANMASINI BEKLİYORUZ"

Bayramlaşma esnasında konuşan AKP'li Resul Kurt, "Bahçeli'nin çağrısıyla birlikte Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir merhale kat edildi. Bu çerçevede silah bırakma gerçekten toplumun çok önem verdiği, toplumda ciddi karşılık bulan, bütün siyasi partilerin destek vermesi gereken bir konu. Size teşekkür ediyorum bu sürece DEM Parti de çok yoğun bir destek verdi" dedi. Kurt, şunları kaydetti:

"Artık bu dönemde, çağda böyle bir şeyin olması gerçekten toplumun tüm kesimlerini yaralıyor. Birbirimizin hukukuna saygı göstermek suretiyle ülkemizin beraberlik ve kardeşliğini de en iyi şekilde sağlayacak bir sürece geçiyor olmak bizi mutlu ediyor. Tabii önemli olan burada artık nihai safhaya geçilmesi, yine silah bırakmanın, örgütün feshinin artık fiili noktada bir anlam kazanmasını bekliyoruz. Bu süreçte sizlerin vereceği destek çok önemli. Toplum büyük destek veriyor. Ben özellikle bölgede çok gezen bir kardeşiniz olarak bunun karşılık bulduğunu, Hakkari'de de, Van'da da, Adıyaman'da da, Malatya'da da, Tekirdağ'da da her yerde ülkenin huzur, birlik, beraberlik noktasında bir ihtiyacı olduğunu ve silah bırakmayla birlikte, fesihle birlikte yeni bir aşamaya geçilmesinin toplumu daha da birbirine yaklaştıracağını düşünüyorum. Ortak akıl aynı şeyi gerektiriyor. Bu ülkede silahların değil hukukun, demokratik ortamın olduğu, insanların demokratik şekilde birbiriyle konuşabildiği bir sürecin olmasını arzu ediyoruz."

TİRYAKİ: "UMARIZ ÜLKEDEKİ BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİN ÇABASIYLA BU AMACA ULAŞIRIZ"

Tiryaki de AKP'nin Kurban Bayramı'nı tebrik ettiklerini belirterek "Bu bayramın hem ülkemize hem bölgemize hem bütün İslam coğrafyasına barış ve huzur getirmesini diliyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi gerçekten Türkiye çok tarihi bir süreçten geçiyor. Biz siyasetçiler bu kavramı çok kullanırız ama gerçekten ülkemiz için tarihi bir süreç, yepyeni bir sayfa açılmak üzere. Temennimiz olan barışı artık ete tırnağa büründüğü bir dönemden geçiyoruz. Umarız hepimizin çabasıyla, bu ülkedeki bütün siyasi partilerin çabasıyla bu amaca ulaşırız. Artık kan, gözyaşı, ölümden değil başka şeylerden bahsederiz. Kırılan, bozulan kardeşlik hukukunu gerçekten hep birlikte tesis ederiz" dedi.

"BARIŞIN TOPLUMSALLAŞMASI İÇİN SANIRIM SİZİN PARTİNİZDE BİRAZ DAHA YÜK DÜŞÜYOR"

Önceki çözüm sürecinden farklı olarak neredeyse bütün siyasi partilerin bu süreci desteklediğine dikkati çeken Tiryaki, şöyle konuştu:

"Daha önce karşısında duran Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi de bu süreci destekliyor. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi bunun neredeyse öncülüğünü yapıyor. Ana muhalefet partisi de bugüne kadar yayınladığı bütün mesajlarda olumlu bir dil kullandı. Başarıya ulaşması için destek vereceklerini söyledi. Bu çok kıymetli. Dolayısıyla toplumsal desteğin zemini var. Umarım hep birlikte başarıya ulaştırırız. Türkiye güçlü bir ülke, büyük bir ülke ama emin olun daha güçlü bir Türkiye olabilir. Kendi iç barışını sağlamış bir Türkiye başta Filistin meselesi olmak üzere pek çok meselede kilit rol oynayabilir, bölge barışı için aracılık edebilir. Bu iklimin yaratılmış olması işte Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerine neredeyse Türkiye'yi ev sahibi yapacak ülke haline getirdi. Ben eminim Türkiye bu sorunlarını çözerse ekonomik olarak çok daha güçlü bir ülke olacaktır. Bölgede çok daha etkili bir ülke olacaktır ve Filistin meselesi başta olmak üzere çatışma ihraç eden bir ülke değil, barış ihraç eden bir ülke olacaktır. Bütün bölge barışına büyük bir katkı sunacaktır. Hepimiz bunun için çabalıyoruz. Emin olun ekim ayının başından beri gitmedik yerleşim yeri bırakmadık bölgede. Herkese anlatmaya çalışıyoruz ama barışın toplumsallaşması için sanırım sizin partinize biraz daha yük düşüyor. Ülkenin dört bir yanını hep birlikte biraz daha dolaşmalı. Bu umudu biraz daha büyütmeliyiz. Sonuçta bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Parlamento çoğunluğunu Cumhur İttifakı olarak elinizde bulunduruyorsunuz. O yüzden burada olmanız bizim açımızdan gerçekten çok sevindirici."

Kurt: "Toplumun tüm kesimleri ve siyasi partilerinin bu sürece elinden geldiği olumlu katkıda bulunması her zaman faydalıdır"

AKP'li Kurt da herkesin kendi bulunduğu ortam ve konumda ne katkı verebileceğine bakması gerektiğini söyleyerek, "Barışa, huzura katkı verirseniz barış olur, huzur olur. Ateşe odun atarsanız ateş harlanır. Onun için toplumun tüm kesimlerinin, tüm siyasi partilerin bu sürece karınca kararınca elinden geldiği kadar olumlu katkıda bulunması her zaman fayda olacaktır. Toplumun hakikaten huzura ihtiyacı var. Çok zor zamanları atlattık, geçiriyoruz. Bunların üstesinden gelebilmek için birlik beraberlik mutlaka şart" dedi.