AKP'den çok konuşulacak flaş hamle: Aile hekimlerinden alınan bazı sağlık raporları 'ücretli' olacak

Düzenleme: Kaynak: TGRT Haber
AKP'den çok konuşulacak flaş hamle: Aile hekimlerinden alınan bazı sağlık raporları 'ücretli' olacak

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, aile hekimlerinden alınan, 'ehliyet raporu' gibi bazı raporların ücretli olacağını açıkladı.

İktidar, aile hekimlerinden alınan, ehliyet? raporu gibi bazı raporları ücretli hale getirmek için düzenleme yapıyor.

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Gelen açıklamalara göre, aile hekimlerinden alınan, ehliyet raporu gibi bazı raporlar ücretli hale getirilecek.

"YENİ BİR DÜZENLEMEYE GİDİYORUZ"

TGRT Haber'in aktardığına göre Usta şunları kaydetti:

"Aile hekimlerimizin verilen bir kısım raporlarının ücretsiz değil, ücretli hale getirilmesiyle aile hekimlerimizin bütçelerine ciddi bir katkı sağlanacağını düşünüyoruz. İkinci ve üçüncü basamak, sağlık hizmetlerindeki yoğunluğun azaltılması amacıyla aile hekimlerimizden sevk ile katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak bir düzenleme getiriyoruz.

Şu anda aile hekimlerimizce verilen bütün sağlık hizmetleri ücretsiz. Sevk almadan ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmetlerine başvuran vatandaşlarımızdan bir katkı payı alınması ancak önce aile hekimine gidip aile hekiminde tedavi olma imkanı olmayan ve aile hekiminin sevk ettiği durumda da katkı payının yarısına kadar yüzde ellisine kadar düşürülebileceği bir sistem getiriyoruz.

Böylece ikinci ve üçüncü basamaktaki hastanelerimizdeki hasta yoğunluğunu azaltmak gereksiz hastaların ikinci ve üçüncü basamağa gitmesini engelleyecek bir düzenleme getiriyoruz. Bu da yine sağlık sistemimizde önemli ve etkili bir fayda sağlayacağını düşündüğümüz bir kanun maddemiz olacak."

Son Haberler
25 Yaş Üzeri Araç Sahipleri ÖTV'siz Yeni Araç Alabilecek
25 Yaş Üzeri Araç Sahipleri ÖTV'siz Yeni Araç Alabilecek
Rusya'dan Telegram'a 7 milyon ruble ceza
Telegram'a 7 milyon ruble ceza
Sarıyer’de denize düşerek kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu. Abla kardeş oldukları ortaya çıktı
Sarıyer’de denize düşerek kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu. Abla kardeş oldukları ortaya çıktı
Muş’ta öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: Sürücü ve 15 öğretmen yaralı
Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
3 ilde daha okullar tatil edildi
3 ilde daha okullar tatil edildi