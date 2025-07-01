AKP Devlet Bahçeli'yi hüsrana uğrattı! Komisyon talebi kabul görmedi...

AKP komisyonun TBMM Başkanlığında 35 kişiden oluşması görüşünü paylaşırken, CHP, DEM ve Yeni Yol grubu, 35 veya 40 kişilik komisyona sıcak bakıyor.

AKP’nin, komisyonun Meclis Başkanı başkanlığında, 35 kişiden oluşmasını ve bunun 30’unun grupları olan partilere, 5’inin diğer partilere dağıtılması görüşünde olduğu ancak komisyon üye sayısı konusunda ısrarcı olmadığı öğrenildi.

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DEM PARTİ’NİN ÖNERİSİ DE 35 KİŞİLİK KOMİSYON

DEM Parti de 35 kişilik komisyon oluşturulmasını, grubu bulunmayan partilerin de komisyona katılmasını ve komisyonun kanunla kurulmasını talep ediyor.

Komisyonun 100 kişiden oluşmasına karşı çıkan CHP de komisyonun 35-40 kişiden oluşmasını, kanunla kurulmasını, çalışma usul ve esaslarının kanunla belirlenmesini, tüm partilerin komisyona katılmasını ve kararların nitelikli çoğunlukla alınmasını istiyor.

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Henüz önerilerini yazılı olarak sunmayan Yeni Yol grubu da komisyonun 35-40 kişilik olması görüşünü paylaşıyor. Komisyonun kanunla kurulmasının daha sağlıklı olacağını ifade eden Yeni Yol grubu, temsilde çeşitlilik sağlanmasını, Başkanlık Divanı’nın çoğulcu bir yapıyla düzenlenmesini, nitelikli çoğunluk ya da geniş mutabakata dayalı karar alma sistemi olmasını öneriyor.

DEVLET BAHÇELİ 100 KİŞİLİK KOMİSYON ÖNERMİŞTİ

Devlet Bahçeli’nin 28’nci Yasama Yılı’nın açılışında TBMM Genel Kurulu’nda DEM Partili yöneticilerle tokalaşmasıyla başlayan, ardından grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a çağrıda bulunması ve PKK’nın fesih kararını açıklamasıyla devam eden süreçte, Bahçeli bir yol haritasını belirlemek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 100 kişilik komisyon oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

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Bahçeli, “Önümüzdeki dönemin yol haritasını belirlemek üzere anayasal görev, yetki ve sorumlulukla birlikte milli iradenin tecelligahı olan TBMM’nde bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir.

Teamüllere uygun olarak TBMM Başkanı’nın çağrısı ile “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” kurulması samimi teklif ve temennimizdir” ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Numan Kurtulmuş siyasi partilere yaptığı ziyaretlerde konuyu gündeme getirmiş, son olarak partilerin grup başkanvekilleriyle TBMM’de düzenlediği yemekli toplantıda bir araya gelmiş ve komisyonla ilgili görüş ve önerilerini yazılı olarak kendisine bildirmelerini istemişti.