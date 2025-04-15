AKP dönemi milyonlar akmış: Belediye değişince eli ayağı kesildi

Düzenleme: Kaynak: BirGün Gazetesi
AKP dönemi milyonlar akmış: Belediye değişince eli ayağı kesildi

Üsküdar Belediyesi'nin son yerel seçimde AKP'den CHP'ye geçmesi ile ihalelerde de gözle görülür değişikliklere neden oldu. Ensar Vakfı Başkan Yardımcısı İsmail Şirin, AKP dönemi 308 milyon TL değerinde 86 ihale alırken CHP dönemi hiçbir ihale alamadı.

Yerel yönetimlerde ihaleler üzerinden yandaş şirketlere milyonların aktığı dönem dönem gündeme geliyor. 31 Mart 2024'teki yerel seçimde, birçok AKP'li belediyenin muhalif partilere geçmesi büyük yankı uyandırmıştı.

Belediyelerin el değiştirmesi ile çok sayıda yolsuzluk, usülsüz harcama gün yüzüne çıkmıştı.

AKP DÖNEMİNDE MİLYONLAR AKMIŞ

31 Mart öncesi AKP yönetiminde olan Üsküdar Belediyesi'nin CHP'ye geçmesi ile dikkat çeken bir durum yaşandı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre AKP döneminde belediyeden 308 milyon TL değerinde 86 ihale alan Ensar Vakfı Başkan Yardımcısı İsmail Şirin ile ailesi damga vurmuş.

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AKP'li başkan Hilmi Türkmen'de şirkete milyonlar akarken 31 Mart sonrası Sinem Dedetaş başkanlığında CHP'ye geçen belediyeden ihaleler kesildi.

Öte yandan Şirin ailesine ait tüm şirketlerin kurulduğu günden bu yana sadece Üsküdar Belediyesi’nden aldığı biliniyor.

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