CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş dönemleri hakkında Türkiye gündemine oturacak iddialar ortaya attı.

'AKP DÖNEMİNDE 'YENİ BAŞKANLIK' İSİMLİ PARALEL YAPI TESPİT ETTİK'

Yavuzyılmaz, AKP yönetimindeki İBB’de “Yeni Başkanlık” isimli paralel bir belediye yapılanması tespit ettiklerini ve İBB kaynaklarının vakıflar üzerinden bu yapıya aktarıldığını öne sürdü.

Yavuzyılmaz, yürüttükleri araştırma ve incelemeler sonucunda yalnızca bu yapının değil, aynı zamanda vakıfların iktisadi işletmeleri üzerinden ikinci bir paralel yapılanmanın daha kurulduğunu ifade etti.

Kamu kaynaklarının AKP tarafından kurulan bu yapılara aktarıldığını belgelediklerini belirten Yavuzyılmaz bu belgeleri yarın paylaşacaklarını duyurdu.

Yavuzyılmaz, yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

'Kamuoyunun dikkatine sunuyorum!

Yaptığımız araştırmalar neticesinde;

AKP dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde;

‘Yeni Başkanlık’ isimli paralel bir belediye yapılanması tespit ettik.

Ayrıca, Vakıfların İktisadi İşletmeleri üzerinden ikinci bir paralel yapının daha oluşturulduğunu, bu yollarla, İBB’ye ait kamu kaynaklarının bu yapılara aktarıldığını belgeledik.

Vakıf yöneticileri, AKP ve İBB yetkilileri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardık.

İBB’nin bu mekanizmalar tarafından nasıl soyulduğunu yarından itibaren belgeleriyle paylaşacağız!'