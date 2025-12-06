Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AKP'li yönetimin döneminde yaptığı harcamaları ortaya çıkardı.

AKP döneminde 6 milyar liralık gayrimenkul satıldığını ifade eden Çavuşoğlu, belediyenin AKP döneminde 2 milyar 326 milyon lira faiz ödediğini açıkladı.

Çavuşoğlu, 'Denizli Büyükşehir Belediyesinin. Bir çalmadık, iki çaldırmadık, üç, malı alırken 3 katı kırım alıyoruz. Yıllarca bu belediyede çuvalla borç almışlar, 2 milyar 326 milyon lira faiz ödemişiz. 01 Ocak 2020 - 31 Mart 2024 yılı arasında 141 milyon dolarlık gayrimenkulü satılmış. Denizli Büyükşehir Belediyesinin bunun karşılığı ne biliyor musunuz? Yaklaşık 6 milyar liralık gayrimenkulü satılmış' sözlerini sarf etti.

'DENİZLİ'DE 2000'E YAKIN KONUT YAPILIRDI'

Satılan taşınmazlar ve ödenen faizlerle Denizli'de 2000'e yakın konut yapılabileceğini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi, 'Ödenen faiz ve satılan mallarla neler yapılabilirdi? 2000'e yakın konut yapılırdı. 2000 konut. 15 milyon metrekareye yakın parke taşı yapılırdı. Yani Denizli'de tarla yollarında bile parke olurdu bu şehirde. 600 tane otobüs alınır ki bu Denizli'de var ya otobüsün girmediği yer kalmazdı. 45 tane köprülü kavşak yapılırdı. Asfalt yapsak ne nereye varır bu? Ta Kars'a kadar gideriz. Kars'a kadar.'

Çavuşoğlu, Şu an kasadaki paraya dair konuşan Çavuşoğlu, 'çalmayacağım' diyerek şu ifadeleri kullandı,

'2 milyar 326 milyon lira faiz ödemişiz. Üst üste kasamızda da söylemeyelim değil mi parasının ne kadar olduğunu. Söylemeyeceğim. Çünkü belli olmaz teke bizim oraya da gelir. Tekenin haberi olmasın bizim paralardan. Tabii bu sürüye giren tekeden bahsediyorum. Yanlış teke anlaşılmasın. Oyunların kuzuların arkadaşı tekeden bahsediyorum. Çalmayacağım ya. Çalanın da alnını karışlayacağım, karışlamaya devam edeceğim.'