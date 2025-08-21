AKP-Erdoğan gerçeğini açıkladı! Fatih Altaylı’dan çok konuşulacak tespit

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP-Erdoğan gerçeğini açıkladı! Fatih Altaylı’dan çok konuşulacak tespit

Gazeteci Fatih Altaylı, AKP’nin hala güçlü görünmesinin tek sebebinin Erdoğan olduğunu belirterek, “Erdoğansız AKP barajı bile aşamaz” dedi.

Silivri Cezaevi’nden YouTube kanalına ilettiği notlarında Fatih Altaylı, AKP’nin yolsuzluklar, sahte diplomalar ve ekonomik kriz gibi ağır eleştirilere rağmen hala Türkiye’nin ikinci partisi olmasının tek sebebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

koltuk.jpg

Altaylı, “Erdoğan AK Partisi bugün tüm bu olan bitene rağmen hala %21 ila %30 arasında oy alıyorsa bunun tek nedeni var: Erdoğan. Erdoğan’sız bir AK Parti barajı aşamaz” ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki işbirliğinin kolay kolay bozulmayacağını belirten Altaylı, AKP’nin siyasi varlığının Erdoğan’ın kişiliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu iddia etti.

altayli3.jpg

Altaylı şöyle konuştu:

Erdoğan AK Partisi bugün tüm bu olan bitene rağmen yolsuzlukları, diploma sahtecilikleri, her alandaki felaketler, rezaletler, ekonomideki cumhuriyet tarihinin en ağır krizini ve bu krizin iktidardan kaynaklandığı bilindiği halde hala Türkiye'nin ikinci partisi ve kimine göre %21, kimine göre %30 oy alıyorsa bunun tek nedeni var o da Erdoğan’dır. Erdoğan’sız bir AK Parti bugünkü şartlarda değil %21 ile %30 arasında oy almak barajı aşamaz. Burası çok nettir. Erdoğan ile Bahçeli işbirliğinin kolay kolay bozulmayacağının net olması gibi.

Son Haberler
İmamoğlu’ndan CHP’li vekillere mektup: Birlik ve dayanışma çağrısı yaptı
İmamoğlu’ndan CHP’li vekillere mektup: Birlik ve dayanışma çağrısı yaptı
Fransa'dan flaş haber! Galatasaray-Singo
Fransa'dan flaş haber! Galatasaray-Singo
İzmir’de köpeklerden kaçarken canından oldu
İzmir’de köpeklerden kaçarken canından oldu
Osmaneli Belediye Başkanı Torun'u personeli doğum gününde yalnız bırakmadı
Osmaneli Belediye Başkanı Torun'u personeli doğum gününde yalnız bırakmadı
Kaymakam Kılıç “Sıradışı Okuryazarlık” Türkiye birincisi Bedriye Engin’i ziyaret etti
Kaymakam Kılıç “Sıradışı Okuryazarlık” Türkiye birincisi Bedriye Engin’i ziyaret etti