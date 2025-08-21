AKP-Erdoğan gerçeğini açıkladı! Fatih Altaylı’dan çok konuşulacak tespit

Silivri Cezaevi’nden YouTube kanalına ilettiği notlarında Fatih Altaylı, AKP’nin yolsuzluklar, sahte diplomalar ve ekonomik kriz gibi ağır eleştirilere rağmen hala Türkiye’nin ikinci partisi olmasının tek sebebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söyledi.

Altaylı, “Erdoğan AK Partisi bugün tüm bu olan bitene rağmen hala %21 ila %30 arasında oy alıyorsa bunun tek nedeni var: Erdoğan. Erdoğan’sız bir AK Parti barajı aşamaz” ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki işbirliğinin kolay kolay bozulmayacağını belirten Altaylı, AKP’nin siyasi varlığının Erdoğan’ın kişiliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu iddia etti.

Altaylı şöyle konuştu:

Erdoğan AK Partisi bugün tüm bu olan bitene rağmen yolsuzlukları, diploma sahtecilikleri, her alandaki felaketler, rezaletler, ekonomideki cumhuriyet tarihinin en ağır krizini ve bu krizin iktidardan kaynaklandığı bilindiği halde hala Türkiye'nin ikinci partisi ve kimine göre %21, kimine göre %30 oy alıyorsa bunun tek nedeni var o da Erdoğan’dır. Erdoğan’sız bir AK Parti bugünkü şartlarda değil %21 ile %30 arasında oy almak barajı aşamaz. Burası çok nettir. Erdoğan ile Bahçeli işbirliğinin kolay kolay bozulmayacağının net olması gibi.