AKP erken seçim tarihini açıkladı! Son sözü Erdoğan söyledi…

2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası diğer seçim tarihi ise 2028 yılında yapılacak. Ancak, son günlerde muhalefet tarafından dile getirilen erken seçime ilişkin, AKP kulislerinden de yeni bilgi geldi. İddiaya göre, “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi her halükarda 2027 yılında yapılır” deniliyor.

MUHALEFET ERKEN SEÇİM İSTİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan gibi birçok isim jet soruşturmaların ardından erken seçim konusunda iktidara çağrılarda bulunuyor. Hakkında iki ayrı soruşturma açılan Ekrem İmamoğlu ise Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı konuşmada “Bizi engelleyemezler, sandık gelecek, bu iktidar gidecek” diyerek erken seçim çıkışında bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de erken seçim tarihini vererek, "2025 yılında sandık gelecek. Bunun bir başka yolu yok" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN’DAN YANIT GELMİŞTİ

CHP'nin erken seçim çağrısına cevap veren Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Belediyecilik hizmetleri bakımından irtifa kaybeden başkanlar ortada fol yok yumurta yokken meçhul bir adaylık peşinde koşuyor. Bu oyuna gelmeyiz. Ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz' demişti.

AKP KULİSLERİNDEN ERKEN SEÇİM İÇİN NET TARİH GELDİ

Gazete Duvar’ın AKP kulislerinden aldığı bilgide ise erken seçim için net bilgi geldi. AKP’de erken seçim için, “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi her halükarda 2027 yılında yapılır. Yapılacak seçim de her halükarda ikinci tura kalır” denildiği öne sürüldü.