AKP et yiyemeyen Türk'leri Avrupa şampiyonu yaptı! Fiyatı 5 yıl önce 32 liraydı şimdi 432 TL oldu...

Türkiye’de utanç tablosu büyüyor. Et fiyatları son beş yılda tarihi seviyelere geldi. Dar gelirli ve emeklilerin sofrasından uzaklaştı. Et fiyatları 2020’ye göre %1.230 oranında artarken, et tüketemeyen ülkeler arasında Türkiye, birinci sırada yer aldı.

TÜRKİYE’NİN VAHİM TABLOSU: BİN 230 ZAM…

Nefes Gazetesi'nin haberine göre; 2020 yılında ortalama 32,35 TL olan dana karkas etin kilogram fiyatı, 2025 yılı itibarıyla 432 TL’ye aşarak rekora imza attı. 2020’ye göre %1.230 oranında et fiyatında artış yaşandı. Milyonlarca emeklinin ve asgari ücretli ise açlık sınırında aldıkları maaş ile geçim derdi yaşarken bu fiyat artışları ise vahim tabloyu pekiştiriyor.

TÜKETEMEYENLERDE BİRİNCİ SIRADAYIZ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2023 yılı verilerini “Doğru Dürüst Yemek” başlığıyla kamuoyuna paylaştı. Türkiye, “İki günde bir etli yemek, tavuk veya balık tüketmeye ekonomik gücü yetmeyenler” sıralamasında %39,1 ile 36 Avrupa ülkesi arasında birinci sırada yer aldı.

TÜİK VERİLERİ VE OECD RAPORLARI ACI TABLOYU DOĞRULUYOR

Et ve Süt Kurumu’nun 2023 yılı Sektör Raporu’nda dünyada kişi başına en yüksek kırmızı et tüketimi 44,4 kilo ile Uruguay’da, onu Arjantin izlediğini belirtmişti. Dünya ortalaması 28,5 kilo iken, Türkiye’de bu oran 2022 verilerine göre yalnızca 18,44 kilo olması acı tabloyu doğruluyor. Bu oran, hem beslenme yetersizliği hem de gelir adaletsizliğine dair acı gösterge olduğu belirtiliyor.