AKP, 'evde infaz' teklifini Meclis'e getiriyor! Muhalefet ile görüşecekler...

TBMM’de, kanun teklifi olarak getirilmesi planlanan infaz paketiyle ilgili çalışmalar sürerken AKP kurmayları, siyasi partilerin grup yönetimleriyle bir araya gelerek bilgi vermeyi ve görüşlerini almayı planlıyor. İnfazla ilgili paketin kanun teklifi olarak Haziran ayında TBMM'ye getirilmesi bekleniyor. AKP grup yönetiminin, çalışmaların sonuçlanmasının ardından, TBMM’deki siyasi partilerin grup yönetimleriyle görüşerek, genel çerçeve hakkında bilgi vermeyi ve onların da görüşlerini almayı planladığı öğrenildi. AKP kurmayları, diğer siyasi parti grup yönetimleriyle görüşmelerin ay sonuna doğru olabileceğini, son şekli verilecek teklifin ancak Haziran ayında TBMM Başkanlığı’na sunulabileceğini belirtti.

İKİ FARKLI ÇERÇEVEDE YÜRÜTÜLÜYOR

İnfaz rejiminde yapılması planlanan değişiklikler iki farklı çerçevede yürütülüyor. Bu kapsamda hem infaz sürelerine ilişkin hem de toplumda "'cezasızlık algısının'" ortadan kaldırılmasına, tutuklu ve hükümlülerin ıslahına yönelik ayrıntılı yöntemlerin yer alacağı çalışma yapılıyor.

İnfaz paketinin içinde, Covid-19 salgını sırasında cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için Nisan 2020’de yapılan ve 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenlerin 5 yıl denetimli serbestlikle tahliye edilmelerini sağlayan kanundan yararlanamayanların yararlanmasını sağlayacak hükmün de yer alması planlanıyor. Bu kapsamda 31 Temmuz 2023 öncesi işlenen suçlarla ilgili yargılaması süren, karar kesinleşmediği için cezaevinde olmayanların da eşitlik ilkesi kapsamında bu düzenlemeden yararlanması hedefleniyor. Bu konudaki Adalet Bakanlığının etki analizi çalışması çerçevesinde çalışma yapılıyor. Bu kapsamda kaç kişinin bulunduğuna yönelik çalışmalar sürerken, 60 bine yakın kişi olduğu tahmin ediliyor.

"'EVDE İNFAZ'" DÜZENLEMESİ

İnfaz paketinin içinde ayrıca cezaevindeki çocuklu annelere "'evde infaz'" düzenlemesi öngörülüyor. Ayrıca, belli suçlar hariç, 5 yılın altında süresi kalmış, cezaevi koşullarında tek başına hayatını sürdüremeyecek hastalar için de "'evde infaz'" düzenlemesi planlanıyor. Bu durumdakiler için adli tıp raporu aranacak. Ayrıca alzheimer, demans gibi hastalıkları olanların da bu düzenleme kapsamına alınacağı belirtiliyor.

TERÖR, CİNAYET, CİNSEL İSTİSMAR, UYUŞTURUCU SUÇLULARI...

İnfazla ilgili düzenlemede, terör suçları, adam öldürme, cinsel istismar ve uyuşturucu gibi cezasının dörtte üçünü çekmek zorunda olan hükümlülerle ilgili de düzenleme öngörülüyor.

Öte yandan, infaza yönelik düzenlemeler içinde,toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik, topluma karşı işlenen suçlarla ilgili maddeler yer alacak. Teklifle 2 yıl ve altındaki cezalarda, kişinin ne kadar kapalı infaz kurumunda kalacağı konusu düzenlenecek. Bu sürenin ne kadar olacağı ise, iyi hal, pişmanlık gibi durumlar da göz önünde bulundurularak, denge gözetilerek belirlenecek. Örneğin, trafikte yaşanan ve "topluma karşı işlenen suçlar" olarak nitelenen, trafikte tehdit, araçtan inerek saldırma, çarptığı kişiyi bırakıp kaçma gibi suçlarla ilgili düzenlemeler bu kapsamda düzenlenecek.

Mahkumların ıslahına yönelik ayrıntılı düzenlemelerin de infaz paketinde yer alması öngörülüyor. Bu çerçevede,kamu hizmetinde çalışma, eğitim verilmesi, meslek öğretme gibi yöntemlerle mahkumların ıslahına yönelik ayrıntılı düzenlemeler yapılması planlanıyor.