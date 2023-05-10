AKP gemisini terk eden terk edene. AKP'nin dizilerdeki ünlü ismi Kadir Çöpdemir "Değiştirelim be, bıktık be" dedi

Sunucu ve oyuncu Kadir Çöpdemir, seçime sayılı günler kala sosyal medya hesabından "Değiştirelim be, bıktık be!" dediği videoyu yayınladı.

AKP gemisini terk eden terk edene. AKP'nin dizilerdeki ünlü ismi Kadir Çöpdemir "Değiştirelim be, bıktık be" dedi

Editör: Bengü Zorlu

Real Madrid - Manchester City maçını izlemek için İspanya'ya giden Çöpdemir, Instagram hesabından paylaştığı videoda seçim mesajı verdi. Uzun yıllar iktidara yakın bir isim olarak bilinen Kadir Çöpdemir, üstü kapalı şekilde iktidarın değişmesini istediğini ifade etti.

İşte Çöpdemir’in “değişim” mesajı:

“Ne diyor büyükler? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Tebdil değiştirmek demek. Mekan değiştirirsen ferahlarsın diyor. Biz de Barcelona'dan biraz tebdil yapalım dedik, atladık trene, Madrid'e gidelim dedik. Değişiklik iyidir, değiştirmek lazım. Değiştirdiğin zaman ferahlama olur bünyede. Nefes alırsın. Değiştirelim be! Bıktık be! Bıktığımızı değiştirelim ya! Bıktık be derken hayatın rutininden manasında.”

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