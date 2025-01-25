AKP genç seçmenleri o partiye kaybetti. Anket sonuçları ortaya çıktı

Asgari ücrete ve emekli maaşına yapılan zam yetersiz kalırken ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun da yapılan zamları eritmeye başlaması erken seçim çağrılarını da yükseltti.

Erken seçim seslerinin yükselmesiyle birlikte anket çalışmaları yapan araştırma şirketleri de çalışmalarına hız verdi.

Piar Araştırma Şirketi, gençlere yönelik bir seçim anketi yaptı. 15-17 Ocak tarihleri arasında, 26 şehirde 1266 katılımcı ile telefondan yapılan ankette 18-24 yaş arası gençlere "Bu Pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

GENÇLER "CHP" DEDİ

Ankette muhalefet partisi CHP 32,4 oy oranıyla birinci çıkarken iktidar partisi AKP ise yüzde 23,6 oy oranıyla ikinci sıradaki yerini aldı.

Üçüncü sırada ise yüzde 13 ile Zafer Partisi yerini alırken, MHP yüzde 8,2 oy alarak dördüncü sırada yer aldı.