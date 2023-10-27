AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu

AKP Gençlik Kolları’ndan bir grup İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği soykırımı protesto için Starbucks’ta oturma eylemi yaptı.

Eylemden sosyal medyaya yansıyan bir fotoğrafta ise, protesto eyleminde bulunan bir gencin önündeki Starbucks’tan alınmış kahve dikkat çekti.

Görseli sosyal medya hesabından paylaşan Cemil Çiçek, “AK Parti Gençlik Kolları'nın Filistin atkılarıyla Starbucks'ta yaptığı oturma eyleminde sağ üstteki şahıs önündeki Starbucks'tan alınmış kahveyi saklamayı unutmuş. En solda da biri Iphone telefonunu gizlemeyi unutmuştu. Her şeyleri şovdan, gösterişten ibaret” ifadelerini kullandı.