AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir açıkladı: Erdoğan'ı bir kere daha seçtireceğiz

2028 yılında gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kimlerin aday olacağı merak ediliyor. CHP’de Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu öne gelen isimler arasında oldu. Ancak, Cumhur ittifakında adayın kim olacağı ise netlik kazanmadı. 3 dönem kuralına takılan Erdoğan’ın yeniden aday olması için mecliste 360 milletvekili oyu ile erken seçim kararı alması gerekiyor. Karamürsel ilçe kongresinde konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Anayasa'ya göre bir daha aday olması mümkün olmayan Erdoğan için “İlk genel seçimde bir kere daha seçtireceğiz" dedi.

ERDOĞAN YENİDEN ADAY OLABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde 2'nci, toplamda ise 3'üncü döneminde olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk genel seçimde yeniden aday olabilir mi? sorusu şimdiden araştırılmaya başlandı. Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Cumhurbaşkanı'nın görev süresi bitmeden mecliste 'erken seçim' kararı alması şart. Anayasa'daki ilgili maddede, "İkinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir" ifadelerine yer veriliyor. Bunun gerçekleşmesi içinse 360 milletvekilinin oyu lazım. Çoğunluk sağlanmazsa bir Anayasa değişikliği olması gerekiyor.

BAHÇELİ DE ‘ERDOĞAN’ DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında ittifak olarak, "Eğer terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, eğer enflasyon canavarına kesif bir darbe indirilirse, Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarın zirvesine çıkarsa, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğal ve doğru bir tercih değil midir? Devlette devamlılık, siyasette istikrar, Türkiye Yüzyılının inşası için Sayın Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, milletin sevdalısıdır, tecrübesiyle ve birikimiyle bize göre tek seçenektir" demişti.

Bahçeli'nin tartışılan, "Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi" çağrısının sonrası bu kez de AKP içinden bir açıklama yapıldı.

KANDEMİR: CUMHURBAŞKANIMIZI BİR KERE DAHA SEÇTİRECEĞİZ

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kocaeli'nde Dereköy Kültür Merkezi'nde yapılan AKP Karamürsel 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmasında Erdoğan’ın 4. kez adaylığı için şunları söyledi:

"Tayyip Erdoğan ve AKP'yle Türkiye varacağı limanı gözüne kestirdi. Kendi iradesi, milletin çizdiği istikamet üzere yol yürüme iradesini ortaya koymuş, ne yaptığını bilen, nereye varacağını bilen bir siyasal anlayışla yola çıktı. İlk genel seçimde, Cumhurbaşkanımız'ın liderliğinde birinci turda Cumhurbaşkanımızı bir kere daha Allah'ın izniyle seçtireceğiz. Meclis'te de Cumhur İttifakı olarak birliğimizi perçinleyecek, ilk genel seçimde inşallah yine çoğunluğu elde edeceğiz"