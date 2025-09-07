AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Başkan Güler'i ziyaret etti

Ali Yazan/ Ordu

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında 81 ilde saha çalışmaları yaptıklarını ifade eden Kaya, Ordu'da da toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek istişare yaptıklarını ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal projeler ve yeşil alan çalışmalarının vatandaşlardan tam not aldığının altını çizdi.

DURUGÖL ve KİRAZLİMANI YAŞAM MERKEZİNE TAM NOT



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte Durugöl ve Kiraz Limanı Yaşam Merkezini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, yapılan çalışmaların hem yerinde olduğunu hem de şehre değer kattığını belirtti. Başkan Güler’den çalışmalarla ilgili detaylı bilgi alan Kaya, vatandaşlarla da sohbet etti.



Sahada yapılan çalışmaları inceledikten sonra Başkan Hilmi Güler’i makamında ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, yapılan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.