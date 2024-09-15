AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in konuştuklarını Erdoğan duyarsa yandığının resmidir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Gümüşhane’de bir otelde düzenlenen programda AKP’lilerle bir araya geldi.

Şen, fiyatlar ve emekli maaşlarına ilişkin yapılan eleştirilere, “Diyorlar ki ‘Fiyatlar şöyle.’ Doğru söylüyor. Vatandaş sert de söyleyebilir, yumuşak da söyleyebilir. Dediği doğru mu? Doğru” yanıtını verdi.

“Fiyatlar yüksek ama düşürüyoruz. Doğrultuyoruz hatayı, düzeltiyoruz.” diyerek sözlerine devam eden Şen, şu ifadeleri kullandı:

“Ya da emekli maaşları. Vatandaş doğru söylüyor. Evet, artırdık. Kat olarak 20 sene öncesine göre oranlarsanız yüksek ama bugünkü fiyatların aşağısında, düşük kalıyor. Vatandaş da bunu söylüyor. Doğru söylüyor.”

2 YIL ÖNCE DE AYNI SÖYLEM

Öte yandan Mustafa Şen’in açıklamaları, 2 yıl önce AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın “Hiç sorun yok, her taraf güllük gülistanlık’ diyen bir tarzımız var mı? Bir hayat pahalılığı var.” sözlerini hatırlattı.

Yazıcı’nın açıklamalarının devamı ise şöyleydi:

“Bir sorun yaşıyoruz. Dünya da yaşıyor, biz de yaşıyoruz. Bu konuyla da iki şekilde mücadele ediyoruz. Yapmamız gereken yapısal faaliyetler neyse onu yapıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat esas. Cari fazlaya erişmek için. Bu doğrultu merkez olmak üzere, enstrümanlarımızı kararlı, titiz bir şekilde uyguluyoruz”

ERDOĞAN NE DİYOR?

Ekonomist olduğunu sık sık dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarda ülke ekonomisinin gayet iyi durumda olduğunu dile getiriyor.

22 yıllık iktidarları boyunca vatandaşları enflasyona ezdirmediklerini, bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce bir konuşmasında "Amacımız, ekonomimizi, enflasyonu tekrar körükleyecek bir kısırdöngüye sokmadan vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak yükseltmektir." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, yine aynı konuşmasında "Orta vadeli programın etkileri görüldükçe, ekonomi kurmaylarımıza yönelik yıpratma ve yıldırma kampanyaları da yoğunlaşmaktadır. Ne biz ne de milletimiz bu saldırılara prim verecek. Sabır ve kararlılıkla yol haritamızı uygulamaya devam edeceğiz." demişti.