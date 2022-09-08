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  • Binali Yıldırım Avrupalıları Türkiye’ye davet etti: Gelin kışı burada geçirin. Eeee ne de olsa durduğu yerde euroları de

Binali Yıldırım Avrupalıları Türkiye’ye davet etti: Gelin kışı burada geçirin. Eeee ne de olsa durduğu yerde euroları değerlenecek

Bütün dünyanın büyük bir ekonomik buhrandan geçtiğini belirten Binali Yıldırım, “Avrupa ülkelerinde yaşayanlar buraya gelsinler. Hem insanımız hem iklimimiz sıcak, Antalya onları bekliyor. Gönlümüz de geniş, herkese yer var. Kışı Türkiye'de geçirelim.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 15:08
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 16:45
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AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Avrupalıları Türkiye’ye davet etti: Gelin kışı burada geçirin. Eeee ne de olsa durduğu yerde euroları değerlenecek

Binali Yıldırım Avrupalıları Türkiye’ye davet etti: Gelin kışı burada geçirin. Eeee ne de olsa durduğu yerde euroları değerlenecek
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AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de katıldığı AKP Antalya İl Başkanlığınca Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım töreninde, partiye yeni katılanlara rozet taktı.

Törende konuşan Yıldırım, sokakta ekonominin konuşulduğunu ve bütün dünyanın büyük bir ekonomik buhrandan geçtiğini dile getirdi.

Avrupa ülkelerinde klimanın ayarının 25 dereceye çıkartılması için uyarıların yapıldığını belirten Yıldırım, "Kapı açıksa ceza yazıyorlar. 'Odun kömürü hazırlayın, kış çok zor geçecek' diyorlar. Buraya gelsinler. Hem insanımız hem iklimimiz sıcak, Antalya onları bekliyor. Gönlümüz de geniş, herkese yer var. Kışı Türkiye'de geçirelim. Enflasyon çok kötü bir şey. Bunu en iyi biz biliriz. 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda bunun acısını biz yaşadık, bedelini biz ödedik. 5 Nisan, 25 Ocak kararları, 2001 Şubat krizleri, bankaların batmasının sebebi yüksek enflasyondur." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Türkiye'nin ekonomi, demokrasi, kalkınma adına ne kadar iş yapmışsa bunların hepsinin güçlü iktidarlar zamanında olduğunu dile getirdi.

70'li, 80'li, 90'lı yıllardan günümüze Türkiye'yi anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:
"Ne diyorlar 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz.' İndiremezler. Çünkü Erdoğan'ın arkasında millet var. 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceksiniz ne olacak' diyor, 'Valla onu bize söylemediler ondan sonrası için talimat almadık. Bizim şimdiki görevimiz Erdoğan'ı indirmek'. Değerli kardeşlerimiz şakası yok. Türkiye sadece Anadolu topraklarında değil, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de, her yerde bir güvence. İstikrarın güvencesi, emperyal güçlerin bölgedeki emellerini kursağında bırakan bir Türkiye, Erdoğan var. Bu da onların canını sıkıyor. Canlarını sıkmaya devam edeceğiz."

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🤑🤑🤑
8.09.2022 17:41
TÜRK TL SININ GIDECEGI YER KALMAYINCA EURO YA DEM VURMUŞ.  
 
OOOOOVVV..
8.09.2022 17:06
"Nebati, 22 Mart’ta şunları söylemişti: ”Yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazine’ye etkisi de çok düşük. Çünkü Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun.”"  
 
Türkiye
8.09.2022 16:59
bu herif koskoca Türkiye cumhuriyetinde başbakanlık yaptı ya inanılır gibi değil  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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