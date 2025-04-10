AKP Genel Merkezi'nde polis intiharı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
AKP Genel Merkezi'nde polis intiharı!

AKP Genel Merkezi'nde bir özel harekat polisinin intihar ettiği öğrenildi.

AKP Genel Merkez binasında bir özel harekat polisinin saat 14.45 civarında bina önünde tabancasıyla kafasına ateş eterek intihar ettiği öğrenildi. Söz konusu polisin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İntihar eden polisin ailevi sorunları, sağlıksal problemi olduğunu ve sessiz biri olup kimseyle iletişim kurmadığını ifade etti. İçişleri Bakanlığı'nın ise konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru E. A.'nın intihar etmesine ilişkin açıklama yaptı. Müdürlük, olayla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.

Açıklamada, ''Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz E.A. bugün saat 15.00 sıralarında beylik tabancasıyla intihar etmiştir. Elim olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Polis memurumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz'' denildi.

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