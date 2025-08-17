AKP gökteki tüm yıldızları da saysa yine olmuyor! Anket sonuçları ortaya çıktı

AKP gökteki tüm yıldızları da saysa yine olmuyor! Anket sonuçları ortaya çıktı

MDRaporlar 16 şirketin Temmuz ayında gerçekleştirdiği seçim anketleri verilerini topladı. Toplanan verilerde CHP %33 ile liderliğini sürdürürken, AKP %32,1 ile ikinci sırada yerini aldı. İşte detaylar…

MDRaporlar sayfası, Temmuz ayında 16 farklı araştırma şirketinin verilerini derleyerek kamuoyu yoklamalarını açıkladı.

Araştırmaya ADA, ALF Araştırma, AREA, ASAL, BETİMAR, GENAR, GÜNDEMAR, HBS Araştırma, OPTİMAR, ORC, Özdemir Araştırma, Ser-Araştırma, TEAM Araştırma, THEMİS, Türkiye Raporu ve Yöneylem verileri eklendi.

Temmuz sonuçlarına göre CHP yüzde 33,0 ile birinci parti seçilirken, AKP yüzde 32,1 ile ikinci sırada yer aldı.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

"DEM Parti yüzde 9,4

MHP yüzde 7,8

İYİ Parti yüzde 4,6

Zafer Partisi yüzde 4,4

Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8

Anahtar Parti yüzde 2,0

TİP yüzde 1,6

Diğerleri yüzde 2,3"

