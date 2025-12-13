MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan 2’nci açılım sürecinde TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonu ile devam ediyor.

Komisyonda yer alan AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM’li Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı’ya giderek vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan ile görüştü. Komisyonda olan CHP ve Yeni Yol heyette yer almamıştı.

PARTİLER RAPORLARINI HAZIRLADI

Yeni açılım süreci kapsamında Meclis’te kurulan araştırma komisyonunda dinlemelerin bitmesinin ardından raporlama aşaması ise başladı.

CHP, komisyon için hazırladığı ayrıntılı raporu TBMM Başkanlığı’na pazartesi günü verecek. AKP’nin ise raporu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduktan sonra Meclis’e iletecek.

Yeni Yol Grubu ile Yeniden Refah Partisi de raporlarını pazartesi günü sunmayı hedefliyor.

Bugüne kadar DEM, MHP, DSP ve EMEP raporlarını TBMM Başkanlığı’na teslim etti.

Raporların ardından TBMM nihai raporun bu ay sonuna kadar hazırlayarak, TBMM Genel Kurulu’na sunması bekleniyor.

'TAM BERAAT'

AKP ile MHP’nin sunduğu raporda benzerliklerin dışında fikir ayrılıkları da dikkat çekiyor. Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre; her iki raporda TCK 221 çerçevesinde suça karışmamış örgüt üyelerinin teslim olmaları hâlinde ceza almayabileceği görüşü var. Fakat iki parti de bunun “tam beraat” anlamı taşımadığını, denetimli serbestlik ve adli takip uygulamalarının zorunlu olacağını belirtiyor.

Örgütün tüm unsurlarıyla dağılması, silahların bırakılması ve bu durumun MİT, TSK ve Emniyet tarafından resmen açıklanması şartı iki raporda da yer alıyor. İşledikleri suçun niteliğine göre yargılanacakları raporlarda belirtilirken, ceza indirimi yapılacaksa bunun “kamu vicdanını rahatsız etmeyecek nitelikte” olması gerektiği yer aldı.

AKP VE MHP ARASINDA 'ÖCALAN' AYRILIĞI

Ancak iki rapor arasında en belirgin fark ise terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan oldu. AKP’nin raporunda Öcalan’ın adı hiç geçmezken, MHP’nin raporunda Öcalan, örgütün dağılma şartları içerisinde açık şekilde yer aldığı iddia ediliyor. . Bu başlık, iki partinin yaklaşımındaki en belirgin kırılma noktası olarak göze çarpıyor.

Bir diğer fark ise ‘PYD’ konusu oldu. MHP raporu, PYD’yi örgütün parçası olarak tanımlayarak, tamamen dağıtılmasını şart koştu. Ancak AKP raporunda PYD adı hiç kullanılmadı. Bunun yerine “Suriye’de herhangi bir yapının oluşturulmaması” ifadesi yer aldı.