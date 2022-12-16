16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminin mayıs ayında yapılmasının “erken seçim” olmadığını belirtti. Erdoğan yasaya göre erken seçim dışında 2.kez Cumhurbaşkanı adayı olamıyor.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 15:07
Takip Et

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
+
Aa
-

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNN Türk'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminin mayıs ayında yapılması takdirinde bunun bir “erken seçim” olmayacağını ifade etti.

Zengin, başörtüsü anayasa teklifi ile ilgili ise “Metin ellerinde. Bir ziyaret turu daha yapmak, yılbaşında ocak ayı itibarıyla bir ziyaret gerçekleştireceğiz” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak cezasına ilişkin ise Zengin, "Cumhurbaşkanımız gibi bir hikayesi olmasına özeniyor. Bugün bu karar kesinleşmeden var olmuş gibi hareket içinde olmak hakikaten büyük haksızlık" diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Güvenilirlik.
16.12.2022 15:15
YsK..muhursuz oy..  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
1
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
2
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
4
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
5
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
6
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
7
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Öğrenciler zehirlendi hastaneye kaldırıldı
﻿Öğrenciler zehirlendi hastaneye kaldırıldı
﻿Öğrenciler zehirlendi hastaneye kaldırıldı
﻿Isparta Senirkent SYDV geçici işçi alacak
﻿Isparta Senirkent SYDV geçici işçi alacak
﻿Isparta Senirkent SYDV geçici işçi alacak
﻿Iğdır’da facia. 12 yaşındaki çocuğa tır çaptı
﻿Iğdır’da facia. 12 yaşındaki çocuğa tır çaptı
﻿Iğdır’da facia. 12 yaşındaki çocuğa tır çaptı
﻿İzmir İzelman işçi alacak
﻿İzmir İzelman işçi alacak
﻿İzmir İzelman işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.