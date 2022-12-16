AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNN Türk'te Dicle Canova'nın sorularını yanıtlayan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminin mayıs ayında yapılması takdirinde bunun bir “erken seçim” olmayacağını ifade etti.

Zengin, başörtüsü anayasa teklifi ile ilgili ise “Metin ellerinde. Bir ziyaret turu daha yapmak, yılbaşında ocak ayı itibarıyla bir ziyaret gerçekleştireceğiz” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak cezasına ilişkin ise Zengin, "Cumhurbaşkanımız gibi bir hikayesi olmasına özeniyor. Bugün bu karar kesinleşmeden var olmuş gibi hareket içinde olmak hakikaten büyük haksızlık" diye konuştu.