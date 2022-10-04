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AKP eski Milletvekili CHP’ye katıldı. Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

AKP Hakkari eski Milletvekili Fehmi Öztunç, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. Öztunç’a rozetini genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 10:52
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AKP Hakkari eski Milletvekili Fehmi Öztunç CHP’ye katıldı. Rozetini Kılıçdaroğlu taktı

AKP eski Milletvekili CHP’ye katıldı. Rozetini Kılıçdaroğlu taktı
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Cumhuriyet Halk Partisi Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın kurduğu ve yönettiği, Parti Meclisi Üyesi Devrim Barış Çelik’in koordinasyonunda çalışan Doğu Masası çalışmaları sonucu partiye yeni katılımlar artarak sürüyor. Son olarak AK Parti kurucu üyesi ve 22. Dönem Hakkari Milletvekili Fehmi Öztunç, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı.

PARTİ ROZETİNİ TAKTI
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fehmi Öztunç’u Genel Merkez’de bulunan makamında kabul ederek parti rozetini taktı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi’nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek ve Hakkari İl Başkanı Nazım Demir eşlik etti.

FEHMİ ÖZTUNÇ KİMDİR?
Fehmi Öztunç, daha önce Refah Partisi ardından Fazilet Partisi kurucu üyeliği ve Hakkari İl Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu. AK Parti kurucu üyeleri arasında da bulunan Fehmi Öztunç ayrıca Hakkari Kurucu İl Başkanı ve 22'nci dönem Hakkari Milletvekilliği yaptı.

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Yorumcu
4.10.2022 12:15
Ya bu AKP nin kıyısından köşesinden geçmiş hiç kimseden hayır gelmez.  
 
taziye uçar
4.10.2022 12:05
allah aşkına ya bir partinin kurucusu saf değişebilirmi  
 
kahraman
4.10.2022 11:19
millet isimli zat, chp iktidara geldiğinde sen de chpye katılmak için didineceksin neden mi senin gibiler iktidarda kim varsa onun bayrağını sallayan tipler de ondan  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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