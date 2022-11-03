AKP HDP ile masaya oturdu. İktidar terörist dediği HDP'den destek istedi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanacak anayasa değişikliği teklifine ilişkin MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti’nin Meclis gruplarını ziyaret etti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın görüşme sonrası yaptığı açıklama;

"Negatif tutumumuz olmadı. Ama böyle bir dönemde nasıl bir karar alacağımızı ilgili kurullarımızla karar vereceğiz” dedi.

CUMHURİYET İÇİN ''100 YILLIK SÜRECİ" DEMİŞTİ

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, partisinin grup toplantısında cumhuriyeti hedef almış “Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz” diyen Buldan'ın, “Yönetimler değişse de zihniyet değişmiyor. Bir asırdır çözümsüz bırakılan Kürt sorunu, cumhuriyetin demokratikleşmesinin önündeki en önemli engel” iddiasına tepki yağmıştı.

Öte yandan Ekim ayında Mersin’in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen saldırıda 1 polis şehit olmuş; iktidar saldırıda HDP'yi suçlamış, CHP'ye yüklenmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda himaye ve teşvik eden HDP'dir" demişti.

İşte ayrıntılar...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması çerçevesinde, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerden anayasa değişiklik teklifi hazırlıkları çalışmalarını değerlendirmek ve görüşlerini almak amacıyla randevu talebinde bulunduklarını açıkladı.

İlk görüşmeyi MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Bozdağ, şunları kaydetti:

“Kamuoyunun da yakından takip ettiği gibi anayasa değişiklik çalışmalarını Cumhur İttifakı ile birlikte daha önce değerlendirdik. Dün de Feti Yıldız Bey ve Erkan Akçay Bey ile bir araya geldik ve bu çalışmayı belli bir noktaya da getirdik. Bugün ise son gelinen noktayı bir kez daha karşılıklı değerlendirme fırsatı bulduk. Sırasıyla CHP, HDP ve İYİ Parti grubundaki arkadaşlarla değerlendirmemiz olacak. Çıkan sonuçları değerlendirip gelinen noktayı bilahare kamuoyuyla paylaşacağız.”

Bekir Bozdağ, teklifin haftaya mı sunulacağı yönündeki soruya, “İstişareler sonucunda ortaya çıkacak görüşleri tekrar değerlendireceğiz. Bu görüşler çerçevesinde teklife son halini vereceğiz. Hazır bir teklif götürmüyoruz. Bir fikri tartıştık, kendi aramızda istişare ettik. Teklif daha sonra netleşmiş olacak. Olumlu bir niyet ve belli aşamaya gelmiş bir çalışmanın birikimiyle ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz.” yanıtını verdi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da ziyaretten dolayı Bakan Bozdağ ve beraberindekilere teşekkür etti.

Cumhur İttifakı olarak AKP ile değerlendirmelerini tamamladıklarını aktaran ve yapılacak düzenlemelerin millete hayırlı olmasını temenni eden Akçay, “Çalışmaları MHP olarak Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız Bey yürütmüştü. En son değerlendirmelerimizi yaparak bu süreci yürüteceğiz.” dedi.

“TEKLİFİ GÖRDÜKTEN SONRA DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Bozdağ ve ekibi görüşmeler kapsamında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ı da ziyaret etti. Altay görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada “AK Parti’nin hazırladığı anayasa değişikli önerisinin içinde olmayacağımızı söyledik. Teklifi de gördükten sonra da değerlendireceğiz.” dedi.

HDP ZİYARETİ

Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, HDP parlemento grubunu ziyaret ederek HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Parti Sözcüsü Ebru Günay'la görüştü.

BEŞTAŞ: TUTUMUMUZ ÇOK NET

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın görüşme sonrası yaptığı açıklama özetle şöyle;

“Görüşmeyi yaptık. Bildiğiniz üzere Anayasa değişiklik teklifiyle ilgili bir görüşmeydi. Henüz yazılı bir metin yok. Anayasanın 24 ve 41. maddelerinde bir değişiklik olacağını ve kapsamını genel olarak paylaştılar. Biz de tutumumuzu Eş Genel Başkanlarımız ve MYK'da yaptığımız görüşmeler sonucunda kamuoyuyla paylaşıyor olacağız.

Sohbet ettik. Kıyafet özgürlüğü, türban, kadın hakları konusunda tutumumuz çok net. Negatif tutumumuz olmadı. Ama böyle bir dönemde nasıl bir karar alacağımızı ilgili kurullarımızla karar vereceğiz.”