AKP içinde '3. dalga' çatlağı! Kurmaylar rahatsız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda yönetici, yolsuzluk iddiası ile başlatılan soruşturmalar kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Operasyon ülke genelinde tepkilere neden olarak vatandaşlar sokakta eylemler düzenlemişti. Yeni dalga operasyonlar sürerken bir rahatsızlık belirtisi de iktidar kanadından geldi.

AKP'DE '3. DALGA' ÇATLAĞI

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre; dün sabah İBB'ye yönelik fitili ateşlenen 3. dalga operasyonu, AKP içinde çatlağa neden oldu. Operasyon kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyona eleştiri yönelten AKP kurmayları, terör örgütü PKK’nın fesih süreci muhalefetin hedef alınmasını yanlış bir hamle olarak değerlendirdi.

Kaynaklar, sürecin yasal düzenlemeler aşamasına işaret ederek "Muhalefetle kavga edecek zaman değil" özeleştirisini verdi.

Önceliğin sürecin kamuoyuna anlatılması olduğunu kaydeden kaynaklar, muhalefete savaş açmanın sürece kamuoyu desteğinin de önüne geçeceğini vurguluyor.

"YENİ KAHRAMANLAR YARATILMAMALI"

Operasyonların seçmen nezdinde de olumsuz etkilere yol açtığı ifade edilirken "Operasyonlar, muhalefetin mağdur edebiyatı yaparak yükselmesine neden olur. Bu süreçte daha barışçıl bir politika izlenmeli. Yeni kahramanlar yaratılmamalı" değerlendirmesi yapıldı.

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