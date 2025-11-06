Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti. Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Avukatları, AİHM'in kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu gerçekleştirmişti.

BAHÇELİ: TAHLİYESİ HAYIRLI OLUR

2’nci açılım sürecinin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında Demirtaş’ın tahliye edilmesi için "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" sözleri dikkat çekmişti. Bahçeli daha önceki konuşmalarında Ahmet Özer ve Ahmet Türk için ‘tutuksuz yargılanıp, görevine iade edilmeli’ demişti.

ERDOĞAN: BU ÜLKE YARGI ÜLKESİ

AİHM ve Avrupa Konseyi'nin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik kararı 2021 yılında tanımayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bu ülke yargı ülkesi, yargı bu konuda ne derse ona uyarız" şeklinde konuştu.

“ÖZGÜRLÜK PAKETİ”

Bugün ise Saray’ın kamuoyu yapıcısı Abdulkadir Selvi, Erdoğan ve Bahçeli’nin Demirtaş tahliyesine dair yeşil ışık yakmasının ardından AK Parti içindeki ‘özgürlük paketi’ arayışına parmak bastı. AKP içinde “Yeni bir sayfa açalım. Sadece Selahattin Demirtaş’la yetinmeyelim. Bir özgürlük paketi gibi Osman Kavala dahil toplumun beklenti içinde olduğu isimlere de tahliye yolunu açalım. Böylece özgürlükçü bir rüzgâr estirelim” diye düşünenler olduğunu Selvi aktardı.

ERDOĞAN YARGIYI TANIMAMIŞTI

47 üyeli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2021 yılında AİHM kararına rağmen serbest bırakılmayan Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 2021 Kasım ayını sonuna kadar serbest bırakılmaması halinde Türkiye hakkında yasal süreç başlatılacağını duyurmuştu.

Aynı yıl içerisinde Erdoğan, Katar dönüşü Avrupa Konseyi'nin açıklamasına “Avrupa Birliği, Kavala'yla, Demirtaş'la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. 'Yok' farz ediyoruz. Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir.” demişti.

2021 yılında Erdoğan'ın açıklamasının ardından Avrupa Birliği üyeliği müzakereleri askıya alınmasına neden olmuştu.