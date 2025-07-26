AKP içinde büyük çatlak! Melih Gökçek Bülent Arınç’ı hedef aldı

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, tutuklanmasından sonra görevinden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ı tedavi gördüğü İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

GÖKÇEK TEPKİ GÖSTERDİ

Arınç'ın bu ziyareti, aralarının açık olduğu Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in tepkisini çekti. Ziyaret esnasında gerçekleştirilen basın açıklamasına ait fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaşan Gökçek, "Rabbime hamdolsun hayatımda bir defa Halk TV, Anka ve TELE 1 mikrofonları benimle konuşmaya cesaret edemedi. Yorum sizin" dedi.

İşte Gökçek'in o paylaşımı,