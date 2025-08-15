AKP içinde büyük çatlak! "Trajik hata"

Türkiye yazarı Cem Küçük, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeme getirdiği, AKP'li Mücahit Birinci'nin İBB operasyonunda tutuklanan Murat Kapki'yi yalan ifadeye zorladığı ve 2 milyon dolar istediği iddiası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Küçük, bugünkü yazıda Birinci'nin, Kapki'nin vekâletini almasının yanlış olduğuna dikkat çekti.

Küçük, yazısında şunları söyledi,

"Murat Kapki İBB dosyasındaki önemli isimlerden biri. Dibine kadar pisliğe batmış durumda. Aldığı ihalelerin ilk ödemelerini İmamoğlu İnşaat’a aktardığı MASAK raporlarıyla sabit. Ayrıca naylon fatura kestiren, parasının bir kısmını yurt dışına çıkaran tipik bir üçkâğıtçı.

Böyle bir üçkâğıtçının avukatlığını AK Parti’de görev yapmış biri almamalıydı. Mücahit Birinci’nin yaptığı baştan aşağı yanlış. Ekranlarda İBB soruşturmasında Ekrem İmamoğlu ve etrafı yolsuzluk yapmış deyip sonra o yolsuzluk halkasının en önemli ismi Murat Kapki’nin davasını almayı kimseye izah edemezsiniz. O yüzden Mücahit’in yaptığı trajik bir hata. “Para almadım” diyor Mücahit ama o kayığa bindikten sonra almadım desen de muhalifler aldı derler. Mücahit kardeşim ne olursa olsun cezaevine gidip o görüşmeyi yapmayacaktın!..

Ben dahil üç gazetecinin isminin geçmesi de manidar. Mücahit bizim isimlerimizi vermediğini söylüyor. Doğru olabilir. Dedim ya, kayığa binince her şeyi söylerler. Ben, Nedim Şener ve Fuat Uğur da özenle seçilmiş isimler... Nedim ve Fuat abi, İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne usulsüz geçişinin bayraktarlığını yaptılar. Özellikle Fuat Uğur büyük mücadele verdi ve başardı. Benim tanıdığım Fuat Uğur’a inanmadığı hiçbir şeyi yaptıramazsınız. Hele parayla asla..."