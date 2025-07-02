AKP içinde büyük ses getirecek anket! Son sözü seçmen söyledi

ORC Araştırma Şirketi, 'Siyasi Partilerin Oy Potansiyelleri' isimli anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. 27-30 Haziran tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 410 katılımcı ile yapılan ankette katılımcılara siyasi parti isimleri tek tek okunarak, her biri için ayrı ayrı oy verme eğilimleri soruldu.
Katılımcıların yanıtları şöyle oldu:
CHP: Yüzde 47,9
AK Parti: Yüzde 41,2
MHP: Yüzde 22,5
DEM Parti: Yüzde 14,2
Zafer Partisi: Yüzde 13,9
İYİ Parti: Yüzde 13,4
YRP: Yüzde 13,1
YMP: Yüzde 12,6
BBP: Yüzde 12,2
A Parti: Yüzde 11,5
TİP: Yüzde 10,5
Saadet Partisi: Yüzde 10,2