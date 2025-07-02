AKP içinde büyük ses getirecek anket! Son sözü seçmen söyledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP içinde büyük ses getirecek anket! Son sözü seçmen söyledi

ORC Araştırma Şirketi, 'Siyasi Partilerin Oy Potansiyelleri' isimli anket çalışması gerçekleştirdi. Anket sonuçlarında CHP, bir kez daha AK Parti'nin önünde birinci parti çıktı.

ORC Araştırma Şirketi, 'Siyasi Partilerin Oy Potansiyelleri' isimli anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. 27-30 Haziran tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 410 katılımcı ile yapılan ankette katılımcılara siyasi parti isimleri tek tek okunarak, her biri için ayrı ayrı oy verme eğilimleri soruldu.

Katılımcıların yanıtları şöyle oldu:

CHP: Yüzde 47,9

AK Parti: Yüzde 41,2

MHP: Yüzde 22,5

DEM Parti: Yüzde 14,2

Zafer Partisi: Yüzde 13,9

İYİ Parti: Yüzde 13,4

YRP: Yüzde 13,1

YMP: Yüzde 12,6

BBP: Yüzde 12,2

A Parti: Yüzde 11,5

TİP: Yüzde 10,5

Saadet Partisi: Yüzde 10,2

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