AKP içinde büyük ses getirecek anket! Son sözü seçmen söyledi

ORC Araştırma Şirketi, 'Siyasi Partilerin Oy Potansiyelleri' isimli anket çalışmasının sonuçlarını paylaştı. 27-30 Haziran tarihleri arasında 26 ilde 3 bin 410 katılımcı ile yapılan ankette katılımcılara siyasi parti isimleri tek tek okunarak, her biri için ayrı ayrı oy verme eğilimleri soruldu.

Katılımcıların yanıtları şöyle oldu:

CHP: Yüzde 47,9

AK Parti: Yüzde 41,2

MHP: Yüzde 22,5

DEM Parti: Yüzde 14,2

Zafer Partisi: Yüzde 13,9

İYİ Parti: Yüzde 13,4

YRP: Yüzde 13,1

YMP: Yüzde 12,6

BBP: Yüzde 12,2

A Parti: Yüzde 11,5

TİP: Yüzde 10,5

Saadet Partisi: Yüzde 10,2