İktidara yakın Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklandı.

Tutuklama sonrası soruşturma kapsamında ifade veren kadın bir spikerin anlatımlarında kodlanarak verilen Furkan.T, ismi dikkat çekti. İfadede adı geçen kadın spiker, Ersoy'un kendisini Ankara'dan gelen arkadaşı "Furkan T." ile tanıştırdığını belirterek şu iddialarda bulundu: "Bir gün, 'Furkan T. ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekana gidecektik' dedi. Ancak mekan yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık."

Adı geçen ismin Furkan Torlak olduğu ise medyada belirtildi. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında yürütülen soruşturmanın ardından adı bazı haberlerde geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Koordinatörü Furkan Torlak, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

'FAHRETTİN ALTUN TASFİYE EDİLDİ'

Torlak’a kadar giden sürece dair AKP içerisinde klik çatışmalarını gündeme getirdi. Operasyona ve şu ana kadar gelinen süreç ile ilgili ünlü gazeteci Levent Gültekin çarpıcı bir analizde bulundu. Gültekin, Fahretin Altun’un istifasına işaret ederek “Bu iktidarın içerisindeki bir klik. Bütün yetkiyi, bütün gücü ele geçirme, tek belirleyici olma. Hem bürokraside hem de AK Parti içerisinde tek belirleyici olma çabası. Bir anlamda Fahrettin Altun'la başlayan kavgada Fahrettin Altun tasfiye edildi. Şimdi o Furkan denen Torlak mıydı? Evet. O da Fahrettin Altun'ın orada kalan ekibinden biriydi. Onu da oradan tasfiye ettiler. Muhtemelen medya ayağında da Mehmet Akif Ersoy. Biraz Fahrettin Altun’a daha yakındı” dedi.

'AK PARTİLİ OLMAK YETMİYOR, ONLARDAN OLACAKSIN'

AKP içerisinde iki kanatın olduğuna parmak basan Gültekin, şunları dile getirdi:

“Şimdi medyada AK Parti'de iki kanat vardı. Daha önce Ayşe Barın meselesinde anlatmıştım burada. Bir kanat daha demokrasi yani diyalogdan yana normal bir AK Partilik yapma çabasında başka bir kanat var. Onlar ise ‘asalım keselim. Her yere bizim istediğimiz, bizim sözümüz geçsin. Biz baskı kuralım’ diyen bir kanat var demiştim. Şimdi o kanat medyada tek söz sahibi olmak istiyor.

İktidar medyasında AK Partili olmak yetmiyor. Onlardan olacaksın. Onların ekibinden olacaksın. Çünkü onların ekibinden olduklarında ekrana kimin çıkarılacağına, AK Parti'de kimin parlatılacağına, bürokraside kimin parlatılacağına onlar karar veriyorlar. Bu bir anlamda Erdoğan'a rağmen de yapılan bir şey. Yani Erdoğan'a rağmen parti içerisinde bir güç toplama çabası.

Mehmet Akif benim bildiğim AK Partili fakat bu ekipten olmayan biriydi. Normal yollardan görevden almayı aldırmayı başaramadılar. Çünkü gerekçe bulamıyorlar. Diyelim ki gidiyorlar Erdoğan'a. Mehmet Akif'in alınması lazım. Gerekçe ne? Yok. Adam istedikleri gibi yayın yapıyor. Medyanın orasına da kendi kontrollerine katmak için böyle bir operasyona kalkışıyorlar.”