AKP içinde kazan kaynıyor! O bakan parti içinde tartışmaya neden oldu. Ünlü yazar açıkladı

Nefes yazarı Nuray Babacan, “‘Emeklileri kaybettik’ korkusu” başlıklı yazısında AKP içindeki tartışmalar hakkında yazı kaleme aldı.

“TBMM’de sadece çözüm süreci komisyonu çalışıyor gibi görünse de hükümetin attığı her adım, aldığı her karar tartışma konusu oluyor. 6,5 memur ve emeklisine yapılan zam ve konunun ele alınış biçimi en büyük tartışma konusu” ifadelerini kullanan Nuray Babacan, AKP içinde ‘süreci kötü yönettik’ sözlerinin yankılandığını iddia etti.

AKP'DE EKONOMİ ÇATIŞMASI

“AKP içinde, kamu çalışanlarına yapılan zam konusu, işin maliyetinden çok yönetim biçimi açısından eleştiriliyor” diyen Babacan, “Sorunun uzlaşmayla çözülmesi için çaba sarf edilmeden hakem heyetine gitmesine tepki büyük. 6,5 milyon gibi büyük bir kitleye sektörel bazlı yaklaşılması, alt başlıklar üzerinden çözüm aranması gerektiğini söyleyenler var” dedi.

"EMEKLİLERİN KAYBEDİLDİĞİ ENDİŞESİ YAŞANIYOR”

Partililerin, toptancı bir bakış açısı yüzünden kimseyi memnun edemediklerini, bunun da zaten sıkıntılı olan toplumsal barışa ciddi darbe vuracağını söylediğini belirten Babacan, “Partinin oy deposu olan emeklilerin de kaybedildiği endişesi yaşanıyor” dedi.

Babacan yazısının devamında şu ifadeleri kullandı,

“AKP’lilerin sık sık önüne gelen diğer konu ise emekli maaşlarındaki farkın kapanması ve dengenin ortadan kalkması. ‘Düşük emekli maaşlarını düzeltiyoruz diyerek, 4 bin iş günü olanlar 2 bin iş günü olanı birbirine yaklaştırdık. Neredeyse aynı maaşı alıyor. Hem adaletsizlik hem haksızlık hem de maaş dengesi bozuldu. Bunun için özel çalışma yapılması gerekiyor. Bu süreç de kötü yönetiliyor…’ yorumları yapılıyor.

MEHMET ŞİMŞEK TARTIŞMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in iyi niyetli ve samimi olduğu partinin büyük çoğunluğu tarafından kabul ediliyor. Ancak ekonomi dengeleri tutturma konusunda kolunun uzanmadığı alanlar ve sektörler olduğunu söyleyenler var.

“Adamı üç ay rahat bırakmadılar. Sürekli müdahale, sürekli talep. Ekonomi programını sürekli delme çabaları var. 1,5 yılda beklentiler gerçekleşmedi. ‘Sana 6 ay daha süre veriyorum. Hiçbir müdahale olmayacak bildiğini yap. Sonra konuşalım’ denmeli. Adamı rahat bırakmadılar…” sözleri de yine bir AKP’liye ait..."