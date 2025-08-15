AKP içinde 'Topuklu Efe' krizi! Bu iddialar çok konuşulur… "Siyaset adına utanç verici"

Ünlü gazeteci Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında AKP içerisinde "Topuklu Efe” adıyla bilinen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, CHP’den istifa ederek partilerine girmesine tepkili olduğunu yazdı. Hatta bir AKP’li ismin, “Bu arkadaşlar neyi alkışlıyorlar sahi? Yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkan birine tören düzenlemek siyaset adına utanç tablosudur…” sözü ise dikkat çekti.

AKP’DE ÇERÇİOĞLU KRİZİ

Türkiye siyasetine damga vuran istifa haberi Aydın’dan gelmişti. “Topuklu Efe” adıyla nam salan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den istifa ederek AKP’ye geçti. Çerçioğlu’na dün AKP’nin kuruluş yıl dönümü programında rozet takıldı. Ancak Çerçioğlu hakkında açılan soruşturmaların olması ve AKP’ye geçişi bazı parti içindeki isimleri rahatsız etti. Ünlü gazeteci Nuray Babacan bu rahatsızlıkları paylaştı.

“SİYAESET ADINA UTANÇ VERİCİ”

Bir AKP’li siyasetçi, “Partinin kuruluş yıldönümünde neyi alkışladıklarının farkındalar mı? Bütün bunlar siyaset adına utanç verici. Kapalı kapılar ardında bu yapılanları eleştiren, mangalda kül bırakmayan yönetici arkadaşlarımız ön sıralarda, alkış tutabiliyor. Partinin geldiği noktayı göstermesi açısından vahim. Orada oturup sessiz kalarak partiye zarar veriyorlar…” sözlerde bulunması dikkat çekti.

DAHA ÖNCEDE TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPMIŞ

AKP’lilerin iddiaları ise gündem olacak. İddiaya göre; Çerçioğlu’nun hem 2019 hem de 2024 yerel seçimleri öncesinde AKP’lilerle transfer görüşmesi yaptığı, buna da AKP’de siyaset yapmış merkez sağda konuşlanmış bir iş adamının aracılık ettiği aktarıldı.

JÜBİLE İDDİASI

Beraberinde AKP’ye geçecek isimler ve talepleri konusunda uzlaşma sağlanamadığı için transferin son anda kaldığı iddia edildi. Ayrıca o dönemlerde, Çerçioğlu hakkındaki soruşturma dosyalarının bazılarına takipsizlik verildiği aktarıldı. 2021 yılına ait bir dosya için son takipsizlik kararının 2024’te verilmesi dikkat çeken detay oldu. AKP’liler ise ‘davalardan kendini kurtarma ve birkaç yıl içinde kendini unutturma’ planı yapan Çerçioğlu’nun jübilesini AKP’de yapmaya karar verdiğini öne sürüyor.