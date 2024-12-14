AKP Iğdır İl Başkanlığı'na molotofkokteyli saldırı! 'Yeni bir terör saldırısı diyebiliriz'

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı binasına girmek isteyen kar maskeli şüpheliler, kapının kilitli olması nedeniyle içeriye giremeyince molotofkokteyliyle saldırı gerçekleştirdi. Kaçan 3 şüpheliden 2’si gözaltına alındı.

AKP IĞDIR İL BAŞKANLIĞI'NA MOLOTOFKOKTEYLİ SALDIRI

DHA'nın haberine göre, akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde Emir Ensar Apartmanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığı’nın bulunduğu binanın önüne gelen kar maskeli şüpheliler içeri girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu gören şüphelilerden biri molotofkokteyllerini yakıp binaya atarken, diğerleri ise etrafı gözetledi.

Saldırganlar olay sonrası kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede molotofkokteyllerinden birinin yanmadığı, diğerinin ise kapıda hasara yol açtığı belirlendi.

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

"YENİ BİR TERÖR SALDIRISI DİYEBİLİRİZ"

Saldırıyla ilgili açıklamada yapan AK Parti İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, 5 Kasım’da parti binalarına satırlı saldırı gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Ayaz, "Yeni bir terör olayı diyebiliriz. Bir süre önce de parti binamızı bir saldırı olmuştu. Şimdi de parti binamıza molotofkokteyli atıldı. Bu aslında terörün ne kadar çaresiz kaldığının göstergesi. Çaresizliklerini bu şekilde eylemler yaparak, insanları korkutmaya çalışarak gösteriyorlar. Bu eylemlerin varlığı bizim için bir şey ifade etmiyor. Biz yolumuza devam edeceğiz. Hiçbir zaman geri atım atmayacağız" dedi.

Bu arada parti binasına giderek incelemede bulunan Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiği, 2 kişinin yakalandığı bilgisini verdi. Turgay, AK Parti İl Başkanı Ayaz’a da geçmiş olsun dileklerini iletti.